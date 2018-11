Rimini: 100 persone alla presentazione del libro dell’AMIR

Si è svolta ieri, a Castel Sismondo, la presentazione di “AMIR, UNA STORIA CHE SCORRE – DALLA SORGENTE ALLA RETE”, il nuovo progetto editoriale di AMIR SpA.

All’appuntamento aperto al pubblico, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, sono intervenuti il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il professor dell’Università Bocconi di Milano Andrea Colli, l’Ammnistratore Unico di Amir Spa Alessandro Rapone e l’autrice del volume Valeria De Tommaso.

“AMIR, UNA STORIA CHE SCORRE – DALLA SORGENTE ALLA RETE” è il frutto di un anno di lavoro tra ricerca storica, iconografica e interviste; curato della giornalista Valeria De Tommaso.

Il libro, che contiene una prefazione a cura di Andrea Colli, Professore Ordinario di Storia economica all’Università Bocconi di Milano, illustra la storia economica locale circoscritta al mondo del Servizio Idrico Integrato, la storia del rapporto con l’acqua della città fin dai tempi dei romani e la storia di AMIR SpA.

“Un libro attraverso il quale vogliamo dare il nostro contributo divulgativo e di conoscenza per rendere noto quale è il sistema di governo che sta dietro al Servizio Idrico Integrato” – ha spiegato Alessandro Rapone, Amministratore unico di AMIR SpA – “Un servizio che vede protagoniste aziende pubbliche come la nostra, proprietaria delle infrastrutture e partecipata totalmente dagli enti locali, a garanzia della funzione sociale della nostra attività”.

Diviso in tre sezioni, “AMIR, UNA STORIA CHE SCORRE – DALLA SORGENTE ALLA RETE”, è un racconto che sviluppa una panoramica sugli investimenti fatti e sulle infrastrutture di cui si è dotato il territorio, dando voce anche ai protagonisti che hanno gestito l’azienda AMIR SpA, in particolare negli ultimi 20 anni, con testimonianze dirette degli ultimi 5 Presidenti.

Il Servizio Idrico Integrato – erogazione di acqua potabile, gestione dei reflui fognari e depurazione delle acque (tutti servizi presenti in bolletta) – implica per la sua notevole complessità, un’organizzazione industriale sia dal punto di vista tecnologico, sia per il ricorso a ingenti risorse finanziare, oltre che competenze professionali molto specialistiche.

“L’acqua è un bene primario – ha commentato Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini – ed è fondamentale inserirla in un Piano Strategico. A Rimini lo stiamo facendo, ed è un’operazione unica in Italia. Il nostro Piano di Salvaguardia Ambientale mette in evidenza quanto sia importante la pianificazione e la visione a lungo termine nelle tematiche ambientali. L’importanza di questo volume che approfondisce una storia, ci permette di aprire una importante riflessione sul futuro di questa risorsa. Il passato può insegnare molto al presente e al futuro”.

Per chi fosse interessato al volume edito da Amir Spa può richiederlo gratuitamente inviando una e-mail a amir@amir.it oppure telefonando al numero 0541 799350 e ritirarlo successivamente presso la sede di via Dario Campana 63 dalle 9.00 alle 12.00.