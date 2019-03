Rimini, il 15 marzo gli studenti scioperano per il clima

Lo Sciopero Globale per il Clima si terrà anche a Rimini nella mattinata di venerdì 15 marzo. L’appello di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che si è fatta ascoltare dai grandi della terra, è stato raccolto dal Comitato Basta Plastica in Mare.

Edoardo Carminucci, responsabile dei rapporti con le scuole del Comitato, ha lanciato l’appello che sta circolando sui social: “La sostenibilità ambientale è una questione cruciale che assume sempre più gravità e che soprattutto noi giovani non possiamo ignorare. Il nostro è un dovere morale, dobbiamo rispettare e proteggere il nostro pianeta, cercando di lasciarlo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”.

“Dunque mobilitiamoci! Dove le classi politiche di ogni schieramento hanno fallito noi dobbiamo rivendicare una fetta di futuro verde, ecologista, sostenibile, vivibile. Vi invito allo Sciopero Globale per il Clima che si terrà anche a Rimini nella mattinata di venerdì 15 marzo, all’interno delle iniziative Fridays for Future. In quel singolo giorno ogni ragazzo presente lascerà un’impronta indelebile nelle menti di chi ci osserverà, dobbiamo smuovere i decisori politici e farci sentire”.

“Venerdì 15 marzo scendiamo tutti in piazza. Altrimenti che senso ha studiare la storia, la scienza e tutte le donne e gli uomini illustri che hanno plasmato le nostre coscienze, se non mettiamo in pratica l’insegnamento più importante? Quello di agire e rispondere attivamente di fronte alle ingiustizie.

Appuntamento al 15 marzo”, conclude l’appello.