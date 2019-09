Rimini, in 500 per il casting del nuovo film di Gianfreda “Ballerina”

A Rimini partecipazione oltre le aspettative nei due giorni di casting per il nuovo lavoro di Kristian Gianfreda. Quasi 500 persone si sono presentate ai provini per partecipare al nuovo film che racconterà la storia drammatica di una ragazza vittima di prostituzione. Dopo il tema delle case famiglia che ha ispirato il primo lungometraggio “solo cose belle” che ha raccolto consensi internazionali, la nuova produzione è infatti un cortometraggio dal titolo “ballerina” e affronta un altro tema caro alla comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi.





“A differenza del mio primo film, in questo nuovo progetto il registro è drammatico – racconta Gianfreda – Voglio raccontare che cosa c’è nel cuore di una ragazza che vive un’esperienza devastante come quella della prostituzione, ma anche come reagisce il mondo intorno di fronte a certe situazioni”.

Molti giovani sia ragazzi che ragazze, alcuni con la chitarra, in tre si sono presentati con il loro cane (era proprio uno dei profili ricercati), principalmente da Rimini e dintorni ed Emilia Romagna, ma gli aspiranti attori e comparse ieri (nonostante la pioggia battente) e oggi, sono arrivati anche da Marche, Lombardia Lazio e Piemonte.



“Abbiamo incontrato tante persone, tanti volti, di tutte le età. Alcuni ci hanno anche dato spunti interessanti per la storia e ci hanno arricchito. Sono arrivati da altre regioni italiane e questo mi affida una grande responsabilità nel valorizzare il talento di ciascuna delle persone che è arrivata fin qui per partecipare al mio film”. Conclude Gianfreda.

Le riprese inizieranno a Novembre. Nei prossimi giorni sarà annunciato il modo per essere protagonisti della produzione di questo film.



Per restare aggiornati su tutte le novità seguire le pagina instagram e facebook di @coffeetimefilm.