Rimini, al Cinema Fulgor “L’arminuta” dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio

Per questo weekend cinematografico Chiamicittà.it consiglia il film L’arminuta (ITA, 2021) di Giuseppe Bonito, che verrà proiettato al Cinema Fulgor di Rimini alle ore 21:00, e sabato e domenica anche alle ore 16:30.

Il film, tratto dal fortunato romanzo di Donatella Di Pietrantonio che si è aggiudicato il Premio Campiello nel 2017, è ambientato nell’Abruzzo degli anni Settanta. L’arminuta (che in abruzzese significa pressappoco “colei che è ritornata”) cui allude il titolo altro non è che un’educata ragazzina dai lucenti capelli rossi, che oltre alle buone maniere borghesi mostra però anche degli occhi malinconici e misteriosi.

Abbandonata come un cane in autostrada senza neanche una spiegazione da quelli che credeva fossero i suoi veri genitori, la ragazzina è costretta a tornare a vivere con la sua famiglia d’origine, ritrovandosi all’improvviso in un microcosmo estraneo ad ogni elemento a lei famigliare, fino a quel momento: benessere economico, istruzione di livello, continue dimostrazioni di affetto.

Il suo mondo di certezze, e le tipiche attenzioni fin troppo pressanti riservate ai figli unici, vengono spazzati via in un colpo solo, resi anzi quasi ridicoli di fronte ai problemi ben più prosaici dell’ambiente rurale abruzzese, dove arrivare a fine giornata rappresenta la principale occupazione che scandisce lo scorrere indistinto dei giorni.

Ma a poco a poco, sebbene circondata da un incomprensibile mondo fatto di dialetto, stanze anguste, spazi sovraffollati e carezze dimenticate, l‘arminuta troverà il proprio spazio all’interno del suo nuovo habitat, privo forse di quelle convenzioni borghesi alle quali era abituata ma gravido allo stesso tempo di una vitalità autentica, profonda, mai provata prima.

Figlia di due madri ma allo stesso tempo di nessuno, la piccola “ritornata” trasforma il trauma iniziale in un’occasione di vera e propria resilienza. Senza mai strafare a livello di regia e fotografia, il film di Bonito mostra con grande chiarezza questo passaggio, alternando un realismo ruvido e quasi neorealista ed un’estetica invece molto più curata, e servendosi inoltre di una performance corale ben riuscita, che ricorda quasi la narrazione dei Malavoglia ma in versione abruzzese, e decisamente più femminile.

Da segnalare, in particolare, la bravura delle due giovanissime protagoniste Sofia Fiore e Carlotta De Leonardis, al loro esordio attoriale.

Edoardo Bassetti

PROGRAMMAZIONE

venerdì 29 ottobre – 21:00

sabato 30 ottobre – 16:30 – 21:00

domenica 31 ottobre – 16:30 – 21:00

lunedì 01 novembre – 16:30 – 21:00

martedì 02 novembre – 21:00

mercoledì 03 novembre – 21:00

Per l’acquisto dei biglietti online: https://www.liveticket.it/cinemafulgor

Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa: la biglietteria presso il Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

✅La capienza delle sale è al 100%.

✅ L’ingresso è consentito solo ed esclusivamente ai possessori di Green Pass che dovrà essere esibito alla cassa.