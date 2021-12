Rimini, al Cinema Tiberio il film d’animazione “La Famiglia Addams 2”

Domenica 5 dicembre, presso il Cinema Tiberio di Rimini, verrà proiettato il film d’animazione La Famiglia Addams 2 (2021) diretto da Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau e Kevin Pavlovic.

Presentato all’interno della rassegna Junior Cinema, pensata appositamente per i più piccoli, il sequel d’animazione segna il ritorno sul grande schermo, in chiave “cartoni animati”, della famiglia più tragicomica di tutti i tempi.

La macchina narrativa parte da un clima d’insofferenza diffuso. In particolare, la piccola Mercoledì non riesce proprio più a sopportare i suoi parenti, e si dà da fare con i suoi esperimenti di laboratorio per cercare di rimediare.

A forza di tentativi, durante una fiera della scienza, riesce infine con successo a innestare il cervello di un polpo (e non solo quello!) nel corpo dello zio Fester. Se non fosse che, poi, Pugsley manda però tutto a fuoco, e Mercoledì si ritroverà ancora più insofferente di prima.

E se questa sua “diversità” fosse la prova che Mercoledì non sia una vera Addams? E se avesse ragione quel fastidioso avvocato che li segue ovunque? Di certo papà Gomez non ha intenzione di dar retta alle sue farneticazioni, e organizza appositamente una vacanza di famiglia per rinsaldare i legami…

Mercoledì è la protagonista indiscussa del grande affresco famigliare riproposto in versione animata: se la più piccola di casa Addams già rubava la scena nella serie televisiva originale, pur limitandosi a comparire sullo sfondo con la sua bambola decapitata, per la versione cinematografica di Conrad Vernon e Greg Tiernan è senza dubbio il personaggio principale, e non a caso il veicolo più adatto per coinvolgere il giovane pubblico che si siederà in sala.

Edoardo Bassetti

Domenica 5 dicembre 2021 – ore 14:30 e ore 17:00

