Rimini: al Club Nautico “Messaggi d’amore dal mare-sentimenti e storie affidati all’Adriatico”

Per chiudere l’anno sociale e farlo in presenza il Soroptimist international club di Rimini ha scelto un luogo e un tema assolutamente congeniali tra loro e al desiderio di spaziare con la mente e lo sguardo verso un futuro più sereno. Al Club Nautico infatti, mercoledì scorso, 23, si è tenuta la relazione del dottor Roberto Regnoli da titolo “Messaggi d’amore dal mare-sentimenti e storie affidati all’Adriatico”. Medico bolognese trasferitosi a Termoli da trent’anni innamorato della natura e del mare in particolare ha per circostanze davvero fortuite iniziato a trovare e poi collezionare messaggi in bottiglia – e non solo – raccolti laddove le correnti li trascinano al confine tra Molise e Puglia. Di quanto raccontano e svelano ha fatto una passione, cercando ove possibile di recuperarne i mittenti e i destinatari e instaurando rapporti o contatti con loro, anche tramite i media italiani e stranieri. Autore di libri sul tema e ideatore di un sito dedicato, ha coinvolto il pubblico nella sua straordinaria esperienza umana con semplicità ed ironia, mostrando anche dal vivo alcuni suggestivi o curiosi messaggi e sottolineando come, ahimè, insieme alle “bottiglie-postino” gli uomini gettino nel nostro splendido Adriatico ogni tipo di rifiuto, per stimolare così anche una riflessione sulla sostenibilità ambientale.

Nel corso della serata è entrata ufficialmente nel club una nuova socia, Laura Baccarani, interior design.