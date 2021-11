Rimini, al Fulgor “In difesa delle sacre immagini” sugli allievi riminesi di Giotto

Martedì 16 novembre, presso il Cinema Fulgor di Rimini alle ore 21:00, verrà proiettato il documentario In difesa delle sacre immagini (ITA, 2018), scritto e diretto da Davide Montecchi, che vede la partecipazione del cast composto da Alessandro Giovanardi, Massimo Pulini e Alessandro Volpe.

Si tratta di un diario di viaggio che racconta, e documenta, la progressiva scoperta di chiese e musei alla ricerca degli allievi riminesi di Giotto, visitando luoghi che custodiscono tesori spesso dimenticati tra Rimini e provincia, al confine tra le Marche e l’Emilia Romagna, oltre che tra Ravenna e Bagnacavallo.

Dopo la mostra L’oro di Giovanni che si è svolta a Rimini presso Palazzo Buonadrata, il Cinema Fulgor propone una proiezione evento in cui il pubblico sarà guidato dagli approfondimenti del Professore Alessandro Giovanardi (docente di Arte sacra e di Iconografia e Iconologia presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Rimini-San Marino-Montefeltro) e dalle parole dello stesso regista Davide Montecchi, che sarà presente in sala.

Così l’autore spiega la nascita dell’opera:

“L’intuizione è arrivata per caso, un giorno di autunno. Ero a Talamello, nella chiesa del paese. Era primo pomeriggio e tutto intorno era silenzioso e deserto, come sospeso. Ero in quel luogo per vedere un crocefisso, di cui mi parlava spesso mio nonno, originario di quelle terre. Il dipinto era avvolto nell’oscurità, difficile da vedere nella chiesa buia e senza luce.

Improvvisamente il vento allontanò una nuvola, e un raggio di sole filtrando dalla finestra si spinse lentamente verso il volto di Gesù, illuminandolo e facendolo risplendere nell’oscurità per un breve attimo. Fu un istante di grande intensità e profonda bellezza.

Da quel momento si sviluppò in me la voglia di saperne di più: chi è il pittore che ha dipinto quel crocefisso? Ci sono altri crocefissi della stessa epoca nelle nostre zone? Il documentario nasce così, cercando di trovare una risposta a queste domande utilizzando un linguaggio visivo semplice e personale. Il progetto è incentrato sul mio viaggio di circa due mesi, alla scoperta di chiese che custodiscono tesori dimenticati e musei, visitando luoghi tra Rimini e provincia, al confine tra Marche e Emilia Romagna, e poi Ravenna e Bagnacavallo.

Ho tentato di ricostruire la vita e le opere dei principali pittori riminesi del ‘300 della prima e seconda generazione: Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini. La mia ricerca non vuole essere completa né per quanto riguarda i luoghi che custodiscono le opere degli allievi di Giotto né per quanto riguarda la loro vita: sarebbe un compito impossibile per un documentario che come ho già detto vuol essere principalmente un “diario di viaggio” dove confluiscono appunti e impressioni, ricordi e suggestioni”.

Edoardo Bassetti

Per l’acquisto dei biglietti online: https://www.liveticket.it/cinemafulgor

Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa: la biglietteria presso il Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

Ricordiamo che NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

✅ L’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass che dovrà essere esibito alla cassa.