Rimini, al Fulgor “Nostalgia” di Martone con Pierfrancesco Favino

Per questo inizio di settimana Chiamamicittà.it consiglia il film Nostalgia (2022, ITA) di Mario Martone, presentato in concorso al Festival di Cannes, in proiezione al Cinema Fulgor di Rimini.

Il protagonista della pellicola è Felice (interpretato da un Pierfrancesco Favino in stato di grazia), che torna a Napoli dopo moltissimi anni per rivedere sua madre. In maniera del tutto imprevista, finirà per restare nel quartiere dove è nato (il Rione Sanità) molto più a lungo di quanto immaginato, ripercorrendo i luoghi della sua infanzia e facendo finalmente i conti con un passato che per molti anni aveva voluto dimenticare.

Ispirato dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, Nostalgia è un’opera che affronta lo scorrere del tempo, il ricordo dello spazio e del tempo nei quali si è svolta la giovinezza di Felice, ma in fondo quella di tutti noi, nella quale siamo soliti proiettare una luce fin troppo rassicurante, ma che invece spesso nasconde anche esperienze traumatiche mai del tutto processate.

La macchina narrativa è innescata dal ricordo del rapporto fra Felice e Oreste (un suo amico d’infanzia, con cui ha commesso qualche piccolo crimine, fino a quando le cose non sono precipitate…), che costringe il nostro protagonista a guardare dritto negli occhi del suo passato: Oreste, infatti, non si è mai allontano da quel microcosmo che sembra averlo risucchiato completamente, e appare ora agli occhi Felice come ciò che sarebbe potuto diventare se non fosse partito.

Con la solita maestria cinematografica, Mario Martone mette in scena i fotogrammi di un’adolescenza che assume di volta in volta toni e registri differenti. La regia tocca forse il suo apice – oltre che nella rappresentazione di un luogo iconico come quello del Rione Sanità, in cui il regista napoletano aveva già lavorato – nel descrivere il rapporto tra il protagonista e sua madre, legati da un amore dolce ma allo stesso tempo intenso.

Curata nei minimi dettagli la messinscena, insieme alla composizione del cast, che ci conferma ancora una volta come Martone sia uno dei migliori registi italiani nel saper scegliere i propri attori in funzione della sua poetica autoriale.

Convivente come al solito la prova di Favino, arricchita anche dalla resa mimetica di un accento di certo non scontato, come quello di un italiano che si è trasferito in Egitto da anni.

Edoardo Bassetti

