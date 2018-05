Rimini, al Fulgor un film per scoprire la scuola pittorica riminese del ‘300

Il 24 e 29 maggio il regista riminese Davide Montecchi presenterà al Cinema Fulgor il suo ultimo lavoro, un documentario sulla scuola pittorica riminese del ‘300 dal titolo “In difesa delle sacre immagini. Un viaggio alla scoperta della scuola pittorici riminese del trecento”.

Le proiezioni si terranno:

– Giovedì 24 Maggio in anteprima nazionale presso il Cinema Fulgor, ore 20:30 aperitivo, ore 21 proiezione, ore 22 interverranno il regista Davide Montecchi, Il Prof. Alessandro Giovanardi, il Prof. Alessandro Volpe;

– Martedì 29 Maggio presso il Cinema Fulgor, ore 21 aperitivo, ore 21:30 proiezione, ore 22:30 interverranno il regista Davide Montecchi, il Prof. Alessandro Giovanardi, l’Assessore alle Arti del Comune di Rimini Massimo Pulini

Montecchi è diventato noto al pubblico per il film “In a Lonely Place”, un triller psicologico interamente girato nel capoluogo romagnolo molto acclamato dalla critica internazionale e vincitore dell’Aquila Horror Film Festival 2016 come miglior film e del premio “Anna Mondelli”.

Il racconto del regista Davide Montecchi.

L’intuizione è arrivata per caso, un giorno di autunno. Ero a Talamello, nella chiesa del paese. Era primo pomeriggio e tutto intorno era silenzioso e deserto, come sospeso.

Ero in quel luogo per vedere un crocefisso, di cui mi parlava spesso mio nonno, originario di quelle terre. Il dipinto era avvolto nell’oscurità, difficile da vedere nella chiesa buia e senza luce.

Improvvisamente il vento allontanò una nuvola, e un raggio di sole filtrando dalla finestra si spinse lentamente verso il volto di Gesù, illuminandolo e facendolo risplendere nell’oscurità per un breve attimo. Fu un istante di grande intensità e profonda bellezza.

Da quel momento si sviluppò in me la voglia di saperne di più: chi è il pittore che ha dipinto quel crocefisso? Ci sono altri crocefissi della stessa epoca nelle nostre zone?

Il documentario nasce così, cercando di trovare una risposta a queste domande utilizzando un linguaggio visivo semplice e personale. Il progetto è incentrato sul mio viaggio di circa due mesi, alla scoperta di chiese che custodiscono tesori dimenticati e musei, visitando luoghi tra Rimini e provincia, al confine tra Marche e Emilia Romagna, e poi Ravenna e Bagnacavallo.

Per approfondire gli argomenti mi sono interfacciato con esperti, professori e storici d’arte, che mi hanno aiutato a ricostruire la vita e le opere di alcuni pittori della “Scuola Riminese del ‘300”. Mi hanno accompagnato in questo viaggio il professore Alessandro Giovanardi, anche consulente scientifico del documentario, l’Assessore alle arti del Comune di Rimini Massimo Pulini e il professore Alessandro Volpe.

Ho tentato di ricostruire la vita e le opere dei principali pittori riminesi del ‘300 della prima e seconda generazione: Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini. La mia ricerca non vuole essere completa né per quanto riguarda i luoghi che custodiscono le opere degli allievi di Giotto né per quanto riguarda la loro vita: sarebbe un compito impossibile per un documentario che come ho già detto vuol essere principalmente un “diario di viaggio” dove confluiscono appunti e impressioni, ricordi e suggestioni.

L’obiettivo quindi è solo parzialmente didattico: il mio scopo è suggestionare, creare una connessione emotiva profonda e non razionale con quei dipinti, restituire allo spettatore il senso del sacro, del mistero e dell’inaspettato. Sarebbe bellissimo se, dopo avere visto il film, lo spettatore conservasse quella curiosità e quell’entusiasmo che hanno animato la mia ricerca, e iniziasse un suo personale viaggio alla scoperta dei luoghi e delle nascoste meraviglie.

Il documentario è stato prodotto da Meclimone Produzioni Cinematografiche Srl, da Summerside Internationale dalla società Khairos srl che gestisce il Cinema Fulgor e il Cinema Settebello. Sarà presentato in anteprima nazionale al Cinema Fulgor il 24 Maggio e il 29 Maggio. Vorrei sottolineare l’importanza e l’atipicità della produzione di un opera audiovisiva da parte di un esercente cinematografico, ringrazio quindi la famiglia Zanni per aver creduto nel mio progetto e averlo sostenuto.

Di seguito alcune informazioni tecniche:

– Regia Davide Montecchi

– Produzione esecutiva Elisa Giardini

– Foto di scena Melissa Cecchini

– Musiche originali e sound design Enrico Zavatta

– Produzione: Meclimone Produzioni Cinematografiche, Summerside International, Cinema Fulgor Cinema Settebello

– Prodotto da Davide Montecchi, Francesca Manno, Nicola Tassoni, Elena Zanni

– Durata 52′

Per le riprese e l’utilizzo delle immagini si ringraziano: Diocesi di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Comune di Rimini, Diocesi di Faenza, Comune di Ravenna e il Museo Nazionale d’Arte della città di Ravenna, Arcidiocesi di Urbino e Urbania, Diocesi di San Marino e Montefeltro.