Rimini, al Museo la presentazione del libro sulle miniere di zolfo in Romagna

Mercoledì 12 dicembre, alle ore 17.30 nella Sala Arazzi del Museo della Città “Luigi Tonini” (via L. Tonini n. 1 – Rimini) sarà presentato il libro “L’Ottocento nelle lettere della Società Anonima delle Miniere Zolfuree di Romagna. Imprenditoria nella lavorazione e nel commercio dello zolfo tra Rimini, Cesena e il Montefeltro” a cura di Silvia Crociati e Cristina Ravara Montebelli (collana Fonti n. 5, Società di studi storici per il Montefeltro, La Pieve 2018).

Intervengono le curatrici Sivia Crociati e Cristina Ravara Montebelli e Carlo Evangelisti, Presidente del Parco dello Zolfo delle Marche e sponsor della pubblicazione.

Il libro, che Paolo Zaghini ha recensito per Chiamamicitta.it l’11 dicembre scorso, è un viaggio attraverso le oltre 1200 lettere della corrispondenza della Società delle Miniere, attiva nella seconda metà dell’Ottocento, per comprendere da un lato il ruolo centrale che la lavorazione dello zolfo ebbe nello sviluppo economico e sociale di Rimini, del Montefeltro e del cesenate grazie all’attività delle Miniere di Perticara e Formignano, dall’altro il fatto che con la sua estrazione trassero sostentamento e benessere tutti i territori collegati indissolubilmente alle miniere per la lavorazione e la commercializzazione del minerale.

Ingresso libero

L’incontro fa parte della rassegna “Frontespizio”, curata dall’Assessorato alle Arti del Comune di Rimini.

Tutto il calendario di Frontespizio6 http://www.museicomunalirimini.it/mostre_eventi/agenda/pagina1070.html