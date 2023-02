Rimini: al “Neri” arriva il Siena. In palio tre punti per i play off (diretta testuale 0-0)

Rimini – Siena 0-0

Rimini: Zaccagno, Haveri, Panelli, Delcarro, Mencagli (72° Vano), Gigli (62° Pietrangeli), Mattia Rossetti (62° Gabbianelli), Sandri, Laverone, Santini, Matteo Rossetti (46° Pasa).

In panchina: Galeotti, Lazzarini, Tanasa, Pasa, Tonelli, Gabbianelli, Regini, Accursi, Allievi, Biondi, Pietrangeli, Tofanari, Vano.

Allenatore: Gaburro.

Siena: Lanni, Raimo, Favalli, Belloni (63° Collodel), Frediani (74° Petrelli), Crescenzi, Meli, Castorani, Leone, Franco, Orlando.

In panchina: Manni, Berti, Collodel, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Verducci, Fiaschi, De Santis.

Allenatore: Pagliuca (squalifcato).

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1.

Guardalinee: Cristiano Pelosi di Ercolano e Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Reti:

In classifica Rimini e Siena sono divise da tre punti, 40 i toscani e i biancorossi a 37. Il campionato è ancora lungo ma i tre punti servirebbero ai padroni di casa per mantenersi in corsa per i play off mentre, al contrario, i bianconeri rafforzerebbero la loro presenza nel manipolo di squadre che si contenderanno la seconda promozione.

Le due squadre sono accomunate da un momento “NO”. I toscani, per altro in formazione particolarmente rimaneggiata, a causa di infortuni e squalifiche, sono reduci da tre pareggi e una sconfitta, pochino. Non se la passano meglio i biancorossi che non vincono, tra le mura amiche, da oltre due mesi.

A inizio campionato, in terra toscana, il protagonista assoluto fu l’estremo riminese, Zaccagno, che salvò la propria rete in una gara dominata dai padroni di casa.

Rimini in maglia a scacchi e ospiti in classica biancoera.

Primissimi minuti che vedono il Siena intraprendente, insomma, sembra che per come si sviluppa, le redini della partita siano nelle mani senesi.

Al 6° una punizione di Belloni dal limite sinistro dell’area viene bloccata da Zaccagno.

La gara si trascina tra una giocata e l’altra. I padroni di casa si affacciano anche pericolosamente con calci da fermo che vedono protagonista Mattia Rossetti e Delcarro, ma senza costrutto. Fino a quando, al 26°, serio pericolo, doppio, per il Rimini. Meli da fuori area, da posizione centrale, scocca un bel tiro, teso che, deviato, finisce sulla traversa. Sull’impennata, ricade ancora sulla barra trasversale. Solo angolo per il Siena.

La traversa di Meli

Partita bruttina e noiosa, dal gioco spezzettato, con ritmo molto basso e, come al solito, qualche sbavatura nella difesa di casa che crea pericoli per Zaccagno che, però, sbroglia.

Un guizzo di Mencagli, al 44°, produce un tiro che, rasoterra, fa la “barba” al palo. Una buona occasione, l’unica per i biancorossi, in una gara piatta da una parte e dall’altra. Sullo 0 a 0 si va al riposo.

L’occasione di Mencagli in chiusura di tempo

Al rientro Gaburro fa entrare Pasa nel tentativo di costruire gioco.

Intanto tra il 2° e 5° minuto due buone occasioni, a rima per Mencagli, la sesnokda per Haveri e l’ultima in cui Santini non arriva a deviare per un soffio.

Le occasioni di Mencagli e Haveri

Qualche minuto di sospensione per un infortunio a Belloni. Sembra che la partita si ravvivi.

Al 61° Rossetti viene murato e perde una buona occasione da poco dentro l’area. Inizia la girandola delle sostituzioni. Al 66° un tiro di Favalli deviato in angolo.

Il tiro di Favalli

Al 68° Santini riceve dal limite dell’area piccola, buona occasione ma il bomber calcia fuori sprecando una buona occasione. Partita più aperta con qualche buona occasione per i biancorossi. Siena più impacciato e con difficoltà nella costruzione.

Al 77° Gabbianelli pericoloso come un minuto Vano. Il Rimini sta costruendo occasioni e, per quello visto nella ripresa, meriterebbe il vantaggio.I toscani, adesso, sembrano stanchi.