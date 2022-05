Rimini, al Parco XXV aprile flash mob di “Filo per Filo | Segno per Segno”

La quinta edizione di Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro, che proseguirà fino al 19 giugno tra Rimini e Santarcangelo, entra nel vivo.

Domenica 22 maggio l’appuntamento è alle ore 16 alla Piazza sull’acqua a Rimini dove prenderà vita un flash mob dal titolo “Chi trova un pesce trova un tesoro” al Parco XXV aprile con le bambine, i bambini e gli adolescenti del Laboratorio Stabile Alcantara insieme ad Antonio Catalano. Da qui si verrà guidati nel luogo in cui si terrà il nuovo e colorato flash mob di apertura di questa edizione di Filo per Filo | Segno per Segno. Si invitano tutti i partecipanti a portare un telo per sedersi sull’erba, una maglia bianca e delle scarpe comode. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

A seguire, l’artista Antonio Catalano, che ogni anno regala i suoi magici disegni protagonisti di tutta la comunicazione del festival, racconterà in mezzo alla natura storie surreali e poetiche di personaggi pieni di meraviglia.

Il programma del festival prevede azioni teatrali, passeggiate, installazioni e laboratori. Il tema portante di quest’anno sarà: sguardi.

AL MONDO VOGLIO DIRE – 150 bambini e ragazzi si raccontano

Gli spettacoli dei ragazzi del Laboratorio Stabile continueranno fino a giugno nei vari spazi di Rimini e Santarcangelo (ingresso a contributo libero).

Dal 15 maggio sono tornate anche le STORIE SUL FILO: a volte è importante chiudere gli occhi e concedersi il tempo di ascoltare. Brevi favole o “consigli dell’esperto” al telefono per riflettere e sorridere sulle cose del mondo chiamando il numero 0549 886525.

A SCUOLA DI LIBERTÀ

Martedì 14 giugno alle 18 nel giardino del CEIS sarà ospite Luigi D’Elia con Aspettando il vento, storia che ha scritto insieme a Francesco Niccolini ambientata in un luogo che esiste davvero, la Riserva Naturale di Torre Guaceto in Puglia (5€, prenotazioni online: www.filoperfilo.it). A seguire aperitivo e musica.

Luigi D’Elia presenterà inoltre de La luna e i falò, uno studio ispirato all’opera di Cesare Pavese sabato 18 giugno alle 21 a Mutonia in collaborazione con Mutoid wast company (Santarcangelo). Durante il festival, l’attore e regista Luigi D’Elia insieme a Roberto Aldorasi sarà in residenza a Rimini ospite di Alcantara, per un primo studio sulla nuova produzione INTI Landscape of the moving tales (prenotazioni online: www.filoperfilo.it).

PAESAGGI CREATIVI

Lunedì 6 giugno alle 20.30 al Parco dei Cappuccini di Santarcangelo, Curiosando tra cielo e terra con Selvatica Esplorazioni: al tramonto ci si immerge nella natura infinitamente piccola curiosando tra piante e animali, per poi abituare piano piano gli occhi al buio e farci guidare nell’osservazione astronomica dell’infinitamente grande, con l’ausilio di telescopio e raggio laser. Ad accompagnarci le Guide Ambientali Escursionistiche Massimo Guerra, Roberto Sartor e Irene Valenti (5€, prenotazioni: 333 5662609).

Martedì 7 giugno (ore 18.30, 19.30 e 20.30) alle Grotte di Santarcangelo, Tra luce e ombra: storie e racconti in luoghi nascosti (3€, prenotazioni: 345 4886194, 333 5662609).

Venerdì 17 giugno alle 11 al Borgo San Giuliano, Cuciniamo col sole con Matteo Muccioli: il sole fa crescere il nostro cibo, il sole può cucinarlo; scopriamo insieme come e cosa si può cucinare… e che sapore ha (prenotazioni: 320 0261464)

Domenica 19 giugno alle 9.30 dalla Piazza sull’acqua-invaso ponte di Tiberio parte lo Sketch bike tour con Monica Gori in collaborazione con Fiab Rimini: pedalando e camminando si fa letteralmente un giro in bicicletta con un quaderno per gli schizzi in tasca (adulti 8€, bambini 6€, prenotazioni: 366 5061910).

GIARDINI SEGRETI

Sabato 11 e lunedì 13 giugno alle 10 all’Oasi WWF Ca’ Brigida Creare nella natura – giovani e land art: grazie alla guida artistica di Mutoid Waste Company verrà realizzata un’installazione con materiali naturali lungo uno dei sentieri quale testimonianza di rispetto e attenzione per la natura. Saranno inoltre previste visite guidate (prenotazioni: 320 0261464).

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno (dalle 15.30 alle 17.30) all’Ala nuova Museo della città, Corpi sismici: un percorso intrapreso da ragazzi tra i 15 e i 20 anni che hanno affrontato discussioni sulla conoscenza del proprio corpo e sul rispetto di quello degli altri, sul riconoscimento e sull’approfondimento delle emozioni legate alle percezioni corporee. Il momento conclusivo di questa esperienza è un allestimento visivo e sonoro. Il pubblico viene invitato a entrare in una ipotetica clinica per intraprendere un viaggio fantastico all’interno del corpo al fine di cercare di risolvere le malattie emozionali che lo attanagliano (prenotazioni: 345 4886194, 333 5662609). Il progetto a cura di Alcantiere/Alcantara OFF è vincitore del bando ThinkUp! di AVIS Emilia-Romagna.

Maggiori informazioni sui canali social di Alcantara Teatro (Facebook e Instagram), la pagina Facebook Filo per Filo | Segno per Segno e il sito www.filoperfilo.it

Contatti: organizzazione@alcantarateatroragazzi.it