Rimini, al Seminario Vescovile Don Oreste Benzi arriva un veliero ecosostenibile

Proseguono le attività della Scuola Estiva di preparazione alle Olimpiadi Internazionali della Fisica in corso a Rimini dal 3 all’ 8 settembre. Per accompagnare il percorso di formazione dei 32 i ragazzi di terza e quarta classe superiore selezionati fra i migliori studenti dell’Emilia Romagna e delle Marche, sono organizzati anche eventi gratuiti e aperti a tutti i cittadini.

Giovedì 6 settembre, alle ore 21, presso il Seminario Vescovile Don Oreste Benzi (San Fortunato, Rimini) sarà la volta di PolarQuest 2018: il racconto di una avventura scientifica che aprirà le porte a una esperienza straordinaria. La avventura scientifica in questione è quella vissuta a bordo di un veliero ecosostenibile in navigazione nelle acque dell’Artico che, fra gli obiettivi scientifici, si propone di studiare i raggi cosmici, di raccogliere dati sulle micro plastiche disperse in mare, di fare telerilevamento geografico e raccolta dati su fauna e costa, nonché di cercare le tracce del relitto scomparso del Dirigibile Italia precipitato nei pressi delle isole Svalbard il 25 maggio del 1928.

Paola Catapano, capo progetto e giornalista scientifica del gruppo comunicazione del CERN di Ginevra, eLuisa Cifarelli, professore al Dipartimento di Fisica e Astronomia della Università di Bologna, Presidente del Centro Fermi e responsabile della missione scientifica sui raggi cosmici all’interno di PolarQuest 2018, racconteranno questo ambizioso progetto.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e vedrà la partecipazione degli studenti che partecipano all’edizione 2018 di OLIFIS ER-Marche quali ospiti d’onore.

La Scuola si svolgerà sotto il patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Consiglio Regionale delle Marche e si avvale della collaborazione del Comune di Rimini.

Sito web:Â https://www.aif.difa.unibo.it/scuola-olimpiadi/