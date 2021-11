Rimini, al Tiberio cioccolato e cinema dialogano in un evento speciale

Giovedì 18 novembre, presso il Cinema Tiberio alle ore 21:00, si terrà l’evento speciale Cinema & Cioccolato, appuntamento d’apertura della rassegna Il gusto del cinema, che unisce il piacere del palato a quello del buon cinema.

Per l’occasione verrà proposta una serie di 6 degustazioni proposte dal Maitre Chocolatier Francesca Caon, accompagnate da numerose clip cinematografiche selezionate da Paolo Pagliarani.

Un viaggio sensoriale alla scoperta del cioccolato che diventa anche un itinerario emozionale attraverso l’accurata scelta di alcune scene tratte da Chocolat (2000) con Juliette Binoche e Johnny Depp, La fabbrica del Cioccolato (2005) sempre con lo stesso Johnny Depp circondato da un gruppo di golosi bambini, Emotivi anonimi (2010) diretto da Jean-Pierre Améris, l’italiano Lezioni di Cioccolato (2007) con Violante Placido, Luca Argentero e Neri Marcorè, e infine la mitica scatola di cioccolatini di Forrest Gump (1994), diretto da Robert Zemeckis e interpretato da un indimenticabile Tom Hanks.

I posti sono limitati e dunque la prenotazione è obbligatoria.

Per garantire la massima qualità e freschezza delle 6 degustazioni di cioccolato, il Maitre Chocolatier preparerà appositamente un numero predefinito di porzioni. Per questo motivo è di fondamentale importante prenotare il proprio posto inviando una mail a: prenotazioni@cinematiberio.it entro martedì 16 novembre.

L’ingresso alla serata è di 10€, comprensivo delle degustazioni /TiberioClub+2 punti.

Qualche info sul Maitre Chocolatier: Francesca Caon ha 26 anni, passati a metà tra Piemonte e Romagna. Nata e cresciuta a Carmagnola (TO), ha da sempre studiato pasticceria, ma in questi ultimi anni ha deciso di specializzarsi proprio in cioccolateria, diplomandosi come Maitre Chocolatier. È stata in Perù per conoscere meglio il cacao e le sue origini, e una volta tornata ha creato una sua propria linea di cioccolatini.

✔️ L’ingresso è riservato ai possessori di Green Pass che dovrà essere esibito all’ingresso.

✔️ E’ consentito consumare cibo e bevande in sala, solo una volta seduti nel proprio posto.

✔️ Igienizzare le mani all’ingresso.

🔶MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI🔶

E’ fortemente consigliato l’acquisto on line su Liveticket , al fine di semplificare le procedure d’ingresso.

E’ comunque sempre possibile comprare i biglietti direttamente alla cassa del cinema (il giorno stesso della proiezione o in prevendita).