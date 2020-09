Rimini, al via contributi per iniziative a sostegno attività fino a Natale e Capodanno

Sono stati pubblicati in questi giorni gli atti per per l’assegnazione di contributi economici a favore di iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle attività economiche 2020. Si tratta di misure di sostegno all’economia locale, promosse con frequenza annuale, dal Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini, che vengono proposte a beneficio delle iniziative organizzate da adesso, fino alle feste di Natale e Capodanno. Il bando, il cui termine per la presentazione delle domande è fissato entro il 25 ottobre, trova le sue motivazioni nell’emergenza Covid, che ha stravolto il calendario degli eventi del 2020.

Il contributo verrà dato a sostegno di iniziative, eventi manifestazioni, a carattere occasionale o continuativo, spettacoli o intrattenimenti d’animazione in aree della città come i borghi o il centro storico. Possono accedere al contributo tutti i soggetti privati che faranno domanda presentando un progetto meritevole sotto li profilo dell’interesse pubblico per contenuti, caratteristiche, modalità di rilevanza, capacità attrattiva e ricadute in termini di crescita e valorizzazione della comunità. Ogni progetto viene valutato da una commissione e riceve un contributo economico commisurato sia al punteggio ricevuto che alle spese sostenute.

Tradizionalmente, al bando aderiscono iniziative ricorrenti come il “Presepe di Sabbia”, i festeggiamenti del “Borgo Natale”, del “Borgo San Giuliano”, ecc. ma l’auspicio è che vengano presentate anche iniziative assolutamente nuove. Non si tratta infatti solo di un sostegno alle attività economiche ma anche di un modo per cui il comune di Rimini intende perseguire il prestigio e l’immagine della città nell’interesse dell’intera collettività e l’attrazione turistica.

Tutte le informazioni e il bando sono disponibili nella pagina del sito istituzionale a questo link: https://bit.ly/3kyzSKj , le richieste di contributo dovranno essere inviata con posta elettronica certificata all’indirizzo sportello.unico@pec.comune.rimini.it, indicando nell’oggetto del messaggio la frase “Richiesta contributi per iniziative, manifestazioni ed eventi 2020”; Il termine per la presentazione delle domande è il 25 ottobre 2020. Il termine per la rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate conseguite è fissato per il 31 gennaio 2021.