Rimini, da Gianni Fabbri a Jamil i ritratti pop di Ennio Zangheri

“Volti da copertina” è la mostra che martedì 7 dicembre (alle ore 16) inaugura alla Palazzina Roma a due passi dal Grand Hotel.

In mostra quarantadue ritratti di fisionomie diverse, uomini e donne con una storia di spessore, personaggi illustri del territorio che si sono prestati ad essere immortalati dall’artista Ennio Zangheri che ha fatto del volto umano il suo focus.

Quarantadue ritratti originali di personaggi dall’immortale Federico Fellini ai grandi nomi dell’industria, dell’imprenditoria, dello sport, del cinema, della scienza.

Dall’ex sindaco Andrea Gnassi al neo eletto Jamil Sadelghovaad, dall’imprenditore Paolo Maggioli alla scrittrice e presentatrice Andrea Delogu, dal neuroscienziato Antonello Bonci al re delle notti riminesi Gianni Fabbri, solo per citarne alcuni.

I ritratti a tecnica mista su tela, sono l’origine delle quarantadue copertine del mensile riminese Geronimo realizzati dall’artista Ennio Zangheri.

Ennio Zangheri: grande artista in continua ricerca che si affaccia all’arte contemporanea con un tocco speciale e uno sguardo sempre curioso e laterale. Nel 2019 con Behind the mirror vince il primo premio Andy Warhol come migliore opera pop alla Contemporary Rome Art.

Firma dalla nascita del magazine, i “Volti da copertina” del mensile Geronimo Magazine di cui è art director.

“In questi ritratti ho cercato l’emozione di uno sguardo da trasmettere all’osservatore. Attraverso la foto, che chiedo al soggetto di scegliere tra quelle in cui si riconosce di più, cerco di combinare la luce con i particolari del viso per cogliere la sua personalità. Ogni soggetto mi trasmette una sensazione che traduco attraverso l’uso delle tonalità. Ogni personaggio è unico e lo immagino con un suo colore.”

Ed è il colore il protagonista di queste tele che si fonde con la creatività, la tecnica e l’unicità del tratto.

La mostra con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Rimini, è ospitata nella Palazzina Roma vicino al Grand Hotel a Marina Centro all’interno della sala convegni del Palazzo del Turismo.

Si inaugura il 7 dicembre alle ore 16 e resterà aperta al pubblico fino al 9 gennaio del nuovo anno con un calendario dettagliato: a dicembre dall’8 al 12, dal 23 al 26 e dal 29 al 31. A gennaio dall’1 al 2 e dal 6 al 9 con orario compreso fra le 15 e le 19.