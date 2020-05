Rimini alla Tosi: “Centro covid perchè non ad Aquafan o Villa Mussolini?”

Centro covid alla ex caserma Giulio Cesare? “E perchè non ad Aquafan o a Villa Mussolini?”: da Rimini arriva subito la risposta all’idea lanciata dal sindaco di Riccione Renata Tosi.

A commentare l’ultima proposta arrivata dalla Perla è l’assessore Jamil Sadegholvaad: “Due valutazioni, di segno opposto. Con una premessa dovuta: tutti ormai sanno che la caserma Giulio Cesare è destinata a ospitare Polizia di Stato e Guardia di Finanza in quella che sarà la Cittadella della Sicurezza della provincia di Rimini”, è la premessa.

Quindi Sadegholvaad prosegue: “La prima valutazione, seria: colgo lo spirito costruttivo della proposta e cioè una realistica preoccupazione per la fase 2 che abbiamo davanti, dopo il ‘tana libera tutti alla faccia di ogni cautela sanitaria’ che la sindaca di Riccione aveva espresso sino a stamane, anche con polemiche che ai più maliziosi potevano apparire pretestuose verso il presidente Bonaccini. Chiudo, apro, chiudo, ricorro, anzi no, allora va bene il 18 maggio. Bene la retromarcia e non si badi tanto al ritardo della consapevolezza… L’importante adesso è esserne finalmente consci. Aggiungo, con spirito costruttivo, che sarebbe altrettanto importante informarsi visto che la Regione nei giorni scorsi ha pubblicamente illustrato le sue strategie sanitarie in ordine alle strutture ospedaliere di contrasto al Covid (i 4 hub regionali e nazionali) al termine di accurate valutazioni e analisi tra cui c è un area intera dell ospedale infermi a Rimini, insieme a Modena Bologna e Parma ( gli altri tre centri)”.

Quindi si passa al faceto: “La seconda valutazione è ironica, e mi si perdoni questa licenza visto che l’argomento è troppo serio per essere buttato lì in questa maniera. Test sierologici sospesi come i caffè, spiagge gemellate con comuni covid. Se il ragionamento è questo perché non prendere in considerazione Aquafan o villa Mussolini per un ospedale di emergenza o le terme di Riccione per la sede della protezione civile provinciale? Oppure perché no un’intera isola, magari la Sardegna, per farci il centro covid europeo? Chissà cosa diranno i sardi se qualcuno domani magari avanzerà l’ennesima genialata per nascondere sempre più evidenti difficoltà interne? Ma credo più sensato per le nostre comunità tornare alla serietà dei temi. Bene quindi che la Sindaca Tosi si sia resa conto dei pericoli insiti nella fase 2. Adesso ci siamo tutti, meglio tardi che mai….”.