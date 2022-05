Rimini, all’Istituto Einaudi il premio Junior Achievement Emilia-Romagna 2022

Più di 260 studenti delle scuole superiori dell’Emilia-Romagna, del Lazio e della Toscana hanno presentato alla Giuria del Centro Italia le proprie mini-imprese. Altri avevano partecipato alla prima fase delle selezioni, regionale in 11 progetti. Per la Romagna Forlì-Cesena e Rimini i team in gara erano 2. Il progetto Bióg, per la realizzazione di contenitori compostabili e piantabili, in modo completamente sostenibile, si è aggiudicato il primo posto regionale e la partecipazione alla finale nazionale “BIZ Factory – Il Festival dell’Imprenditorialità Giovanile 2022” del 1° giugno, insieme ai team vincitori degli eventi territoriali italiani.

Sì è tenuta in due fasi, venerdì 20 maggio e mercoledì 25 maggio, la finale regionale del Festival dell’Imprenditorialità Giovanile 2022 di Impresa in Azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione, che ha coinvolto oltre 260 studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’Emilia-Romagna. I ragazzi e le ragazze hanno presentato le loro idee durante due eventi virtuali. La Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini supportava 2 progetti in gara, Bióg ed Epak, che hanno preso parte alla prima fase delle selezioni, suddivisi in 2 panel; la classe IV F, indirizzo grafica pubblicitaria, dell’ISIS Einaudi-Molari di Rimini, qualificatasi per la seconda fase, è risultata poi vincitrice nella sfida con I.T.Eco proposta da un istituto della provincia di Ferrara.

“Oltre ai complimenti, meritatissimi, a tutti i ragazzi partecipanti, mi preme formulare un ringraziamento particolare alle scuole che hanno aderito a questa iniziativa ben congegnata e condotta da JA e che sono entrate a far parte di questo ecosistema imprenditivo dedicato ai giovani, speriamo che siano sempre più numerose in futuro, e in particolar modo a quei professori che hanno creduto nel valore di questa esperienza, anche per loro impegnativa e sfidante, ma molto arricchente sul piano educativo per i loro studenti – commenta Maria Giovanna Briganti, Vice Segretario Generale della Camera di commercio della Romagna -. Tutti i progetti di impresa dimostrano una spiccata sensibilità nei confronti del tema ambientale e sono volti a soddisfare bisogni attuali, ma con uno sguardo lungo, orientato al futuro, e comunque vicini all’universo giovanile. E tutti fanno leva sull’innovazione e sulle tecnologie cosiddette gemelle, green e digitale. In particolare il digitale, in grado di creare connessioni tra persone e tra persone e macchine, diventa un vero e proprio acceleratore di innovazione eco-sostenibile per l’adozione di modelli di business più responsabili, inclusivi e allo stesso tempo più competitivi. Molte delle idee presentate, tra le quali anche quella vincitrice in ambito emiliano-romagnolo, hanno un buon potenziale di sviluppo, ma ciò che più conta è il fatto che tutti i ragazzi si sono messi in gioco, hanno sperimentato percorsi creativi, generativi, esplorando e interpretando contesti complessi e mutevoli con gli strumenti appresi durante il percorso formativo”.

Nella pagina vetrina dedicata al progetto, della mini impresa di studenti ideata per realizzare contenitori compostabili e piantabili. è disponibile anche un breve video illustrativo dello stesso: https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/biog-ja/

https://www.youtube.com/watch?v=SJGoT8Hqqag

I ragazzi e le ragazze della IV F hanno deciso di puntare su un materiale originale, insolito e riutilizzabile che si ottiene mescolando farina (ottenibile anche da bucce di patate), polpa di carta, amido e semi vari. Sono riusciti a creare un materiale veramente biodegradabile che, una volta piantato, grazie ai semi, farà crescere una pianta aromatica (origano, rosmarino, prezzemolo ecc…).

Insegnanti e Dream Coach – manager d’azienda volontari – hanno potuto guidare i ragazzi nello sviluppo del loro progetto; coordinati dal prof. Luigi Aloia con la collaborazione della prof.ssa Alessandra Casadei ed i suggerimenti del prof. Francesco Bianchi, del prof. Faeti -scultore del vicino vicino Liceo Serpieri, e delle eccezionali Dream Coach Erica Canaia e Valeria Ortolani..

Le mini-imprese vincitrici sono l’esempio dell’originalità dell’entusiasmo, e della volontà delle nuove generazioni di impegnarsi nella realizzazione di idee che abbiano anche un risvolto sociale. Grazie agli innovativi progetti presentati, i team vincitori accederanno ora alla finale nazionale del 1° giugno, BIZ Factory, che si terrà in presenza a Milano a Palazzo Mezzanotte. Durante la finale nazionale gli studenti e le studentesse finalisti dell’Emilia-Romagna si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali per aggiudicarsi il titolo di Migliore Impresa JA 2022. La classe vincitrice della competizione nazionale avrà inoltre l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition, che si terrà dal 12 al 14 luglio a Tallinn.