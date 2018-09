Rimini, aperta la Festa nazionale Dems con Gnassi, Petitti, Matrella

Ha preso il via oggi al cinema Fulgor di Rimini, la seconda Festa Nazionale di Dems – “Democrazia, Europa, Società”. Ad aprire la manifestazione, che proseguirà domani e domenica, Emma Petitti, assessora al bilancio della Regione Emilia-Romagna.

“È stata anche quest’anno un’impresa entusiasmante – ha detto Petitti – perché le persone sentono le elezioni europee, il congresso, il fatto di non esserci rialzati dal 4 marzo. Il tema non è guardare indietro sperando che qualcuno venga a risolvere i problemi, la nostalgia del passato, ma ricostruire una comunità che si mette in cammino insieme con il 2019 e le sfide che abbiamo davanti. I 70 anni di pace dell’Europa vanno preservati anche perché possiamo giocare, nello scacchiere internazionale, un ruolo determinante verso gli altri Stati. È importante ritrovare una comunità che si metta in cammino insieme e questi 3 giorni servono a discutere di temi per la nostra opposizione riflessiva e costruttiva nell’interesse del paese. La strada è in salita, non sarà facile, ma dobbiamo ripartire da noi dalla nostra comunità”.

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha aggiunto: “Il percorso deve essere forte e autorevole, non autoreferenziale. Il Pd ha attraversato un profondo cambiamento e ora c’è un popolo che attende una risposta”.

Infine Andrea Matrella, segreteria nazionale Pd: “Una festa di partito è sempre occasione di confronto per consolidare i rapporti e le relazioni e per pensare a ciò che si può fare in futuro”.

La festa Dems prosegue domani, sabato 22 settembre.

Alle 16.30 dibattito sul tema “L’Europa dei diritti per un partito rinnovato”.

Intervengono: Monica Cirinnà – Senatrice PD, Sergio Lo Giudice – Responsabile Dipartimento diritti civili segreteria nazionale, Marco Gattuso – Magistrato del Tribunale di Bologna, Laura Giuntini – Famiglie Arcobaleno, Brando Benifei, eurodeputato, Angelo Schillaci – Coordinatore Dems Arcobaleno, Claudia Bastianelli, coordinatrice socialdem.

Partecipano: Paola Gualano, Ass. Rompi il silenzio; Marco Celli, Mef (Movimento federalista europeo); Donato Piegari, Ass. DireUomo; Marco Tonti, pres. Arcigay Rimini; Roberta Mori, Conferenza nazionale commissione Pari opportunità.

A seguire (18.30): “La sfida della rigenerazione urbana”.

Intervengono: Stella Bianchi (segreteria nazionale Pd), Matteo Ricci (sindaco Pesaro – vicepresidente Anci), Silvia Velo (già sottosegretaria all’ambiente), Stefano Vaccari (associazione TES). Modera: Michele Fina (associazione Tes – Transizione Ecologica Solidale).

Sempre domani, alle 21, “Il centrosinistra per l’Italia”, tavola rotonda con Gianni Cuperlo, segreteria nazionale PD; Peppe Provenzano, direzione nazionale PD; Enrico Rossi, governatore regione Toscana; Virginio Merola, sindaco di Bologna.

Alle 19.30 nel Foyer del cinema Fulgor musica con Tebataki – Swing Band.

L’evento è aperto alla cittadinanza.

(foto Giorgio Salvatori)