Rimini, Arena Lido: domenica appuntamento con “Jungle Cruise”. L’ultimo film Disney 

Ad Arena Lido, alla darsena di Rimini, è di nuovo protagonista l’ultimo film Disney “Jungle Cruise” ambientato all’inizio del XX secolo: appuntamento domenica 29 agosto alle 21,15. Un capitano di un battello fluviale di nome Frank porta una scienziata di nome Lily e suo fratello in missione nella giungla amazzonica per trovare l’Albero della Vita, che si ritiene possieda poteri curativi. Nel frattempo il trio deve combattere contro pericolosi animali selvatici e una spedizione tedesca in competizione.

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20.

Prezzi Cinema:

intero 7 euro;

ridotto 6 euro;

bambini 5/12 anni: 5 euro.

Info:

www.arenalido.it

www.facebook.com/arenalidorimini

arenalidorimini@gmail.com