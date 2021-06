Rimini, “Arene sotto le stelle”: oltre 150 appuntamenti all’aperto. Tutti gli eventi

Una rete di palcoscenici diffusi all’aperto con un calendario di oltre 150 appuntamenti che spazia tra teatro, musica, cinema, danza e letteratura. Prosegue fino a metà settembre il programma delle Arene sotto le stelle che riaccendere le luci del cinema e dello spettacolo per tornare a calcare i palcoscenici e riappropriarsi del piacere di assistere agli spettacoli dal vivo, in sicurezza e in conformità alle normative anti Covid-19.

Tanti gli spazi che ospiteranno il cartellone di eventi estivi: la Corte degli Agostiniani, storicamente un luogo simbolo dell’intrattenimento estivo della città, e l’Arena Lido, la piazza della Darsena, punto tra i più suggestivi di Rimini. A questi due si aggiungono altri luoghi simbolo della città, rigorosamente sotto le stelle, come il Lapidario del Museo, il Cortile della Biblioteca Gambalunga, la piazza sull’acqua del Ponte di Tiberio, l’Arena Francesca da Rimini e il nuovo Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini. Al loro interno, tutte le sere, eventi che offrono una variegata scelta fra le arti.

Sul palco di Arena Lido il cartellone parte il 2 luglio con la Notte bianca del cinema e la proiezione gratuita del film “Fantozzi”, regia di Luciano Salce. La musica riparte con l’evento speciale del 4 luglio con “La riviera della club culture rende omaggio a Claudio Coccoluto” per proseguire poi fino a fine agosto fra grandi concerti ed eventi unici. Subsonica (12 agosto), Willie Peyote (6 agosto), Rockin’1000, I Ministri (1 agosto), Margherita Vicario (27 agosto), Grupo Compay Segundo (22 luglio), Mogol che incontra gli artisti riminesi per un evento tributo unico nei suoi 85 anni (18 agosto), i tributi a Lucio Battisti, Ivan Graziani, Bob Dylan, senza dimenticare il jazz firmato Crossroads. L’arena sarà illuminata anche dalle luci del “Grande schermo” con le Notti Bianche e le serate a tema dedicate al miglior cinema italiano e internazionale e ai suoi protagonisti (il programma su Arene sotto le stelle | Comune di Rimini). E ancora la danza, gli artisti locali, gli incontri e le eccellenze gastronomiche a km zero e dal mondo, in uno dei luoghi con i tramonti più belli della costa.

Nel complesso degli Agostiniani oltre al Jazz di Peppe Servillo e Danilo Rea (15 luglio), si svolgeranno gli appuntamenti con la Musica Antica della Sagra Musicale Malatestiana e ancora spettacoli teatrali come la performance ‘Sovrimpressioni’ di Deflorian / Tagliarini, all’interno di Santarcangelo Festival, ispirata al film di Federico Fellini del 1986, ‘Ginger e Fred’. E ancora gli appuntamenti di Cartoon Club (15-18 luglio), spettacoli di teatro per ragazzi fino al Festival Le città visibili in settembre.

La piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio ospita incontri e spettacoli presentati dal Festival del Mondo Antico (3-25 luglio), con ospiti del calibro di Daniel Pennac in un incontro teatrale dal titolo ‘Dal sogno alla scena’ (17 luglio) oppure Roberto Vecchioni in una Lectio magistralis sul ponte di Tiberio (10 luglio), in occasione dei suoi duemila anni.

Fra i debutti dell’estate 2021 ‘Biglietti agli amici’ (21-24 luglio), il festival della voce che racconta, attraverso incontri e performance di grandi artisti come Marco Mengoni, Giuliano Sangiorgi, Michela Murgia, Pif, Marco Missiroli, Nicola Lagioia, Vladimir Luxuria, Gloria Campaner, Chiara Tagliaferri, Matteo B. Bianchi, Cecilia Sala il potere della narrazione orale come fulcro di una trasformazione contemporanea (https://bit.ly/BigliettiAgliAmici).

Tra la corte della Biblioteca e piazza Francesca da Rimini, ai piedi della rocca malatestiana, si svolgono gli eventi dedicati a Dante e a Francesca da Rimini, il personaggio più amato e celebrato della Divina Commedia, in occasione del VII centenario della morte del Poeta. Le iniziative, tra musica, cinema e poesia, rientrano nell’ambito del progetto “Francesca 2021” e sono organizzate per le celebrazioni dantesche nei territori malatestiani tra Romagna e Marche, dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

A Vergiano di Rimini, sulle rive del fiume Marecchia, debutta, quest’anno, il Parco degli artisti, un’arena in mezzo al verde con un calendario di eventi molto fitto, tra musica e spettacoli, per allietare le calde serate estive. Tra gli ospiti più attesi Ron (12 agosto), Joyce Elaine Yuille (5 agosto), i Moka Club (18 luglio), Filippo Graziani e lo Special Guest: Bobby Solo nella serata anni ’60 di Sergio Casabianca e le Gocce (16 luglio). E ancora Ivano Marescotti nello spettacolo teatrale, versione Reading, “La Fondazione” e il one man show di Paolo Cevoli, l’omaggio a Lucio Battisti, la serata dedicata a Vasco ‘Il primo Vasco non si scorda mai’, senza dimenticare Roberta Cappelletti, la regina della musica romagnola.

Per scoprire tutti gli eventi ed essere aggiornati sulle modalità di prenotazione:

bit.ly/arenesottolestelle