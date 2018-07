Rimini: spacciatori nascondevano marijuana in spiaggia sotto i giochi dei bimbi

La scorsa notte i poliziotti della Questura di Rimini unitamente all’unità cinofila antidroga di Bologna – con i cani Yago e Irvin – in seguito ad un appostamento effettuato nei pressi del bagno 5 di Rimini, hanno notato un andirivieni di diversi soggetti che facevano la spola tra la spiaggia e l’ingresso del locale adiacente al bagno 3.

In particolare l’attenzione si soffermava su due cittadini extracomunitari i quali, dirigendosi verso le cabine dello stabilimento, recuperavano da un nascondiglio creato in spiaggia degli involucri.

Dal controllo e dalla perquisizione personale e locale (la siepe e la zona di sabbia sottostante i giochi per bambini anche con l’ausilio dei due cani antidroga) i poliziotti rinvenivano e sequestravano numerosi involucri con all’interno marijuana per circa 90 grammi e 140,00 euro in banconote di diversa taglia.

I poliziotti, mimetizzati fra i turisti presenti, nel seguire costantemente i movimenti dei due sospettati, notavano l’attività di spaccio e, proprio durante lo scambio della merce acquistata da due giovani turisti svizzeri, procedevano al controllo e successivo arresto – per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di due ragazzi extracomunitari, cittadini della Repubblica del Gambia di anni 23 e 21, irregolari sul territorio nazionale (sbarcati in Sicilia nel 2016), ai quali è stata rigettata la richiesta di asilo politico e per questo motivo saranno l’espulsi.

Dal controllo e dalla perquisizione successiva, i poliziotti rinvenivano e sequestravano numerosi involucri di “marijuana” e 140,00 euro suddivise in banconote di diversa taglia.

I due ragazzi gambiani saranno giudicati, domani, con rito direttissimo.