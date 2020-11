Rimini, assessore Morolli: “Dubbi sul vaccino anti-covid? Se me lo danno a gennaio lo faccio subito”

“Se a gennaio venissi chiamato per la vaccinazione con il vaccino della Pfizer o altra realtà farmaceutica non avrei nessun dubbio e sarei molto contento di farmi vaccinare” lo scrive su Facebook l’assessore al,a scuola del Comune di Rimini, Mattia Morolli.

“E non perchè sono incosciente o inconsapevole – precisa Morolli – esattamente per il motivo opposto: ho fiducia in chi ha studiato il vaccino, e sopratutto, ho fiducia nella medicina. Perché la conoscenza libera dalla paura dell’ignoto.

Quindi non ascoltate chi insinua dubbi sui vaccini: la scienza non accetta scorciatoie ed è aperta alla verifica dei dati.

Ma sopratutto va portata avanti una idea sociale che la salute di ognuno è fondamentale per la salute di tutti”.