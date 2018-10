A Rimini i balneari in assemblee separate. E Malegni (FI) avverte: Centinaio parla ma il Governo fa l’opposto

Oggi è stata la giornata delle assemblee degli operatori di spiaggia. Come da tradizione se ne svolgono due. La prima organizzata da Sib – Confcommercio – , Fiba – Confesercenti – ed Oasi – Confartigianato –

E’ l’assemblea più riflessiva, poco propensa ad andare dietro a certe sirene e più interessata che alle parole seguano i fatti. Assemblea molto partecipata.

Durante il convegno che si è tenuto nella mattinata sono intervenuti rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni. Le proposte:

– Prndere le leggi regionali liguri, emanate in materia a difesa delle aziende balneari, e di trasformarle in leggi nazionali con rinuncia all’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale,

– Confermata la disponibilità assicurato al Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio di collaborare affinché l’obiettivo condiviso dal Governo, di sottrarre le concessioni dalla pubblica evidenza, sia “finalmente conseguito effettivamente e concretamente”.

– Promulgare entro l’anno una legge nazionale di riordino di tutte le concessioni demaniali turistiche.

L’assemblea e la presidenza del convegno di Sib, Fiba ed Oasi

Nel pomeriggio si è svolta di CNA Balneatori. L’associazione svolge in solitario la sua assemblea dopo la rottura con le altre associazioni del settore.

La proposta della CNA è sostanzialmente da sempre soltanto una:”sostenere l’uscita dalla Direttiva Bolkestein delle concessioni demaniali turistiche”.

Merita segnalare l’intervento del Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, che ha espresso forti dubbi sulla posizione che sta sostenendo il ministro Centinaio (uscita delle concessioni di spiaggia dalla Bolkestein) rilevando ambiguità e insufficienze tra le dichiarazioni verbali e le concrete azioni del Governo.

Il Senatore di Forza Italia si riferisce all’impugnativa delle leggi regionali della Liguria di fronte alla Corte Costituzionale e i riferimenti nel DEF (Documento di Economia e Finanza) che vanno in direzione opposta a quella del ministro. Per esempio il Governo riguardo all’impugnativa si è già espresso il 13 settembre scorso: non la farà.

L’appuntamento sarà per il prossimo anno, se alle parole del Ministro Gian Marco Centinaio seguiranno i fatti. E quali fatti.

Il presidio e l’assemblea di Cna. Foto Emiliano Favilla