Rimini Beach Arena: bazar di droga nelle tasche. Arrestato dalla Polizia

Nella serata di ieri, 16 luglio, la Polizia ha arrestato un ragazzo di 21 per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Era circa mezzanotte quando i poliziotti, in servizio di ordine pubblico presso il Beach Arena, sorprendeva un giovane straniero di 21 anni, regolare sul territorio italiano e residente in Lombardia, mentre cedeva ad un altro ragazzo una pasticca di exstasy. Interveniva anche una volante, i cui operatori di polizia sottoponevano il giovane fermato ad una perquisizione personale, rinvenendo nelle tasche 22 confezioni di carta contenenti Ketamina, 2 pasticche di extasy e 1000 euro in banconote di taglio diverso, tutte arrotolate tra loro. Accompagnato presso gli uffici della Questura, il PM di turno ne disponeva il trattenimento presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza in direttissima che si terrà nella mattinata di lunedì 18, presso il Tribunale di Rimini.

Si ritiene importante rappresentare che gli addetti alla sicurezza dell’organizzazione di questi eventi hanno collaborato concretamente ed in perfetta sinergia con le forze dell’ordine segnalando ogni situazione illecita o che possa creare criticità al buon andamento della Kermesse.

Mirati servizi antidroga saranno ripetuti per i prossimi eventi anche con l’ausilio di unità cinofile della polizia di stato.