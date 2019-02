Rimini: a Beer Actraction convegni cucina e premi

Era dedicato all’analisi del mercato birrario americano e alle opportunità di crescita dell’export italiano, il convegno organizzato da IEG in collaborazione con Agenzia ICE che si è tenuto oggi, ospite Gioia Morena Gatti, head of food and wine section – Italian Trade Agency. Conoscere come funziona il mercato e la distribuzione della birra negli USA permette di valutare le potenzialità di un’azienda per esportare oltreoceano e fornisce spunti di riflessione sulla gestione del business anche a livello Italiano.

Il mercato USA è in mano a una decina di distributori, di cui i 2 maggiori coprono il 74% del volume totale. Le tendenze del mercato vedono una predominanza di birre leggere e del segmento ‘salutista’, con tanti modi alternativi di consumare birra, per esempio nei cocktails.

Le craft beer italiane sono ancora una nicchia molto piccola, con importatori locali che coprono piccole zone, tuttavia le possibilità di sviluppo sono ampie, anche per la passione all’italianità, tipica degli States.

A Beer Actraction il Consiglio Nazionale dell’Associazione Cuochi Italiani

APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani – ha scelto Beer Attraction, in programma al quartiere fieristico riminese di IEG fino a domani, come luogo per svolgere il proprio Consiglio Nazionale. I consiglieri nazionali e i delegati regionali e provinciali, insieme a cuochi ambasciatori del network APCI si incontrano per programmare le prossime attività e per discutere di nuovi progetti. L’incontro rappresenta anche un’occasione per presentare il prossimo Congresso Nazionale, Le Stelle della Ristorazione, i nuovi progetti per l’anno in corso e il nuovo percorso della Squadra Nazionale, APCI Chef Italia.

Il miglio burger gourmet italiano è di Monopoli

È Antonio De Lauro del Garibaldi Steakhouse di Monopoli il vincitore della Burger Battle 2019, l’emozionante sfida al migliore burger gourmet italiano Promossa da Unilever Food Solutions con il brand Hellmann’s, Lantmännen Unibake e Baldi Carni al Beer Attraction di Rimini, la gara ha visto affrontarsi 9 giovani chef provenienti da tutta Italia. Antonio ha avuto la meglio su altri 8 burger chef finalisti, che si sono affrontati oggi nella grande arena di Beer Attraction in uno spettacolare showcooking. Nelle avvincenti fasi eliminatorie i nove chef hanno proposto una ricetta esclusiva, espressione del loro miglior burger gourmet. I tre finalisti, che si sono sfidati in una battaglia all’ultimo burger, hanno invece improvvisato un burger gourmet con ingredienti a sorpresa, trovati all’interno di un paniere: aloe vera, cavolo rosso riccio, tofu, uova di quaglia, petali di rosa, formaggio al vino, speck di anatra, essenza di bergamotto, noci pecan.

I premi del campionato italiano della Cucina

Ieri, seconda giornata di gare ai Campionati della Cucina Italiana 2019, la più importante e completa competizione italiana per tutte le categorie della cucina, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi con il supporto di Worldchef e in collaborazione con Italian Exhibition Group all’interno del Food&Beer Attraction in programma alla Fiera di Rimini fino a domani. Il premio Mistery Box è spettato al Team di Enrico Torneri, campione oro di giornata. Il Team Palermo in gara per la categoria Cucina Calda a squadre, a pochi punti di differenza dalla seconda, si è aggiudicato l’argento oltre al premio della Critica Gastronomica. Per la Francia medaglia d’argento e bronzo per Molise e Calabria.

Per la Cucina Calda K1 della categoria Junior si sono aggiudicati l’oro Angela Ferrante e Angelo Milone, a cui è stato assegnato anche il Premio Etica Professionale.