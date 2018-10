Rimini: i biancorossi già al lavoro per la gara di mercoledì. I biglietti in prevendita

Dopo il pareggio casalingo conquistato ieri con il Teramo, il Rimini è gia tornato al lavoro per affrontare al meglio il fitto calendario dei prossimi impegni. Questa mattina la truppa biancorossa, agli ordini di mister Luca Righetti e dello staff tecnico, si è allenata al “Romeo Neri”. Domattina i ragazzi in maglia a scacchi lavoreranno a Misano Adriatico per poi far ritorno al “Neri” martedì mattina per la rifinitura. Nel pomeriggio la partenza alla volta della Lombardia dove mercoledì, allo stadio “Lino Turina”, è in programma la sfida nella tana della Feralpi Salò. Giovedì mattina subito al lavoro al “Neri”, così come venerdì e sabato per la rifinitura. La settimana lunga dei biancorossi si concluderà domenica pomeriggio con la sfida che si giocherà al “Romeo Galli” di Imola.

La società comunica che è attiva la prevendita per l’incontro Feralpi Salò-Rimini, in programma allo stadio “Lino Turina” di Salò mercoledì con inizio alle ore 18.30.

I biglietti del settore ospiti possono essere acquistati, al prezzo di € 8 (+ diritti di prevendita), on-line collegandosi al seguente link http://www.ticketland1000.com/spettacolo/descrizione.asp?idevento=5455 oppure nei seguenti punti vendita presenti in provincia di Rimini:

Tabaccheria Caldaini: piazza Malatesta, 21/E Rimini (0541.782224)

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci, 69 Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli, 22 Santarcangelo (0541.622318)

La vendita dei tagliandi è libera, non è necessario essere titolari di Tessera del tifoso. I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati anche il giorno della partita al botteghino dello stadio.