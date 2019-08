Rimini, blitz nel campo nomadi alla caccia di banda di ladre in case di anziani

Blitz dei carabinieri questa mattina in un campo nomadi e in alcune abitazioni di Rimini, alla caccia di sei donne specializzate in furti nelle case, preferibilmente di anziani. L’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Urbino, in quanto molti colpi sono stati portati a segno nel Montefeltro e nell’entroterra delle Marche settentrionali. I militari dovevano eseguire sei ordinanze di misura cautelare per smantellare una banda che poi utilizzava anche le carte di credito e prepagate che riusciva ad arraffare.

Le indagini erano partite quasi un anno fa, nel settembre 2018. Ha visto impegnati il Nucleo Operativo della Compagnia di Urbino e diverse Stazioni a iniziare da quella di Piandimeleto: il tutto coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino. Alle operazioni sta prendendo parte anche il personale del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, del Nucleo carabinieri Cinofili di Pesaro, Artificieri del Comando Provinciale di Ancona, un team di artificieri del Comando Provinciale di Ancona, i militari della Compagnia di Riccione e altri ancora.