Rimini, Brasini: “Nel ponte passato, 25 mila presenze legate allo sport”

Circa 25mila presenze legate allo sport, con tornei e appuntamenti di carattere nazionale che confermano Rimini come il principale polo del turismo sportivo: è stato un ponte festivo del Primo Maggio in movimento quello che la città si lascia alle spalle e contraddistinto da numeri importanti: oltre alla Rimini Marathon, evento che tra sabato e domenica ha portato sulle strade circa 8mila persone tra atleti, appassionati e famiglie – tra cui centinaia di presenze da Lombardia, Toscana e Marche e un’ottantina di atleti stranieri – nel lungo fine settimana che si è concluso sono stati svariati gli appuntamenti sportivi di rilievo che hanno portato a Rimini visitatori da tutta Italia e dall’estero.

“Basti pensare al Memorial Papini – dichiara l’assessore allo Sport Gian Luca Brasini – il torneo di basket giovanile che è divenuto ormai un appuntamento fisso del calendario da 12 anni a questa parte e che pur senza guadagnare la ribalta delle cronache ogni anno raccoglie un numero crescente di partecipanti. Stiamo parlando di 132 squadre da 14 regioni italiane a cui si aggiungono due formazioni provenienti da Budapest che sono scese sui parquet di Rimini, Santarcangelo, Villa Verucchio e San Marino. Complessivamente parliamo di 9mila presenze per i cinque giorni di manifestazione”.

Corsa, basket e ovviamente calcio: il 29 e il 30 aprile Rimini ha ospitato il 6° trofeo d’Italia, torneo che coinvolge 120 squadre provenienti da 7 paesi d’Europa (oltre all’Italia, Polonia, Belgio, Francia, Austria, Olanda e San Marino). Nei due giorni si sono disputate 350 partite su 16 campi da gioco tra Rimini, Misano, Riccione e Coriano. Si sono contate circa 8mila presenze sul territorio, di cui circa l’85% – 90% su Rimini e in particolare nella zona Sud, da Bellariva a Miramare.

Confermato anche per il 2019 il Campionato nazionale di ginnastica ritmica, ospitato all’Rds Stadium dal 27 aprile al 1° maggio e che ha visto la partecipazione di mille atlete, con ottocento accompagnatori, per un totale di 7.200 presenze alberghiere distribuite su 16 alberghi di Rimini.

“Nella vasta e diversificata offerta di Rimini, le proposte che ruotano attorno al mondo dello sport agonistico e non e più in generale del movimento e del benessere, assumono un peso specifico sempre più rilevante – sottolinea l’assessore Brasini – Guardando al ponte del Primo maggio appena concluso abbiamo avuto la dimostrazione di quanto le varie anime della città si possano integrare: dal fiorire di appuntamenti culturali e artistici, come la Biennale del disegno, passando per una riscoperta e un nuovo modo di vivere il patrimonio storico come la piazza sull’Acqua e il Castel Sismondo, dai concerti alle proposte di intrattenimento organizzati dagli operatori privati come il concerto del I maggio al Parco Marecchia o l’evento Just Play a piazzale Boscovich. In questo quadro, il turismo sportivo assume un ruolo di primo piano grazie alle tante iniziative indoor e outdoor che facciamo crescere, plasmiamo e radichiamo sul nostro territorio. Non è un lavoro scontato, ma è il frutto di una semina che ci ha visto da una parte investire sull’impiantistica e dall’altra costruire un percorso che vede la nostra città come motore di proposte di alto livello. Rimini ha scelto di promuovere e far proprie manifestazioni che nella nostra città trovano il luogo naturale dove crescere e fare numeri straordinari”.

Il calendario delle iniziative sportive prosegue tra maggio e giugno con altri appuntamenti dai grandi numeri, come il Memorial Bellavista (25-27maggio) con 72 squadre dei migliori settori giovanili di calcio italiani e non, la novità del Virgin Active Urban Obstacle Race (2 giugno) promossa da RCS Sport – RCS Active Team, la corsa non competitiva che unisce il running agli esercizi ispirati agli allenamenti funzionali e per finire il grande appuntamento con Rimini Wellness (31 maggio – 3 giugno), che lo scorso anno ha registrato oltre 268mila presenze.