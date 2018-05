Rimini, caffetteria Alidangelo: domenica la presentazione del romanzo “Luna di zucchero”

Si terrà domenica prossima, alle 11.00, presso la caffetteria e libreria Alidangelo, in via Castelfidardo, la presentazione del romanzo “Luna di Zucchero”. Ospite l’autrice Sarah Carrozzini.

Sarah Carrozzini, è nata a Trento nel 1969. Laureata in psicologia a Padova da vent’anni lavora come psicologa libera professionista. Appassionata di teatro dall’età di quattordici anni, ha seguito e recitato in una nota compagnia teatrale trentina dove ha “respirato” il profumo del palcoscenico e ha imparato ad amare il dialetto trentino. L’esperienza teatrale ha dato modo all’autrice di immergersi in un mondo fantastico dove le storie e le vicende umane prendevano vita con personaggi, dialoghi e luoghi vissuti realmente o inventati. L’esperienza clinica ha dato inoltre all’autrice un notevole bagaglio di conoscenze sulle relazioni umane. Ecco che da questi due “ingredienti”, il teatro e la psicologia è nata nell’autrice una crescente passione per la scrittura che si è realizzata con il suo primo romanzo.