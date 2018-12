Rimini calcio: smaltita la vittoria già al lavoro per il Monza. Attiva la prevendita

Dopo l’importante vittoria ottenuta ieri a spese dell’Albinoleffe il Rimini è già tornato al lavoro per preparare i prossimi importanti impegni, a cominciare dalla sfida casalinga in programma martedì con il Monza (fischio d’inizio ore 19, diretta su Sportitalia). Questa mattina la squadra biancorossa si è allenata al “Romeo Neri” agli ordini di mister Leo Acori e dello staff tecnico. Domani pomeriggio, sempre nell’impianto di piazzale del Popolo, è in programma la rifinitura. Dopo la sfida con i brianzoli gli allenamenti riprenderanno mercoledì pomeriggio poi, sempre al “Neri”, il lavoro proseguirà giovedì e venerdì mattina, giorno della rifinitura. Sabato mattina la partenza alla volta delle Marche dove, alle 18.30, i ragazzi in maglia a scacchi affronteranno la Sambenedettese.

E’ attiva la prevendita per l’incontro Rimini-Monza, in programma martedì 11 dicembre con inizio alle ore 19.

I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

Martedì il botteghino del “Romeo Neri” sarà aperto dalle 16 alle 19.15.

Si rammenta che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.

OSPITI: i tagliandi di Curva Ovest potranno essere acquistati, al prezzo di unico di € 10 + diritti (Under 14 omaggio), on-line sul sito www.go2.it o nel punto vendita “Tabaccheria Fiamma”, via Fiamma 17 Milano. Il giorno della gara la biglietteria per il Settore ospiti sarà chiusa