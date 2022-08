Strappo di catenina, ladruncoli e droga nella rete dei Carabinieri di Rimini nel weekend

Quello appena trascorso, per i Carabinieri della Compagnia di Rimini è stato un weekend impegnativo all’insegna dei controlli in tutto il territorio comunale; infatti dopo i 4 arresti per furto operati sabato, il prosieguo delle attività di controllo ha permesso di individuare altri autori di reati e segnalarli all’Autorità Giudiziaria.

I servizi sono stati svolti da decine pattuglie nell’arco delle 24 ore, con l’impiego del personale dei Reparti della Compagnia di Rimini assieme ai rinforzi inviati per la stagione estiva, e supportati anche del personale delle SIO, le Squadre di Intervento Operativo, del 4° Battaglione “Veneto” di Venezia-Mestre e del 6° Btg “Toscana” di Firenze.

Nell’arco del week end sono state controllate oltre 200 persone e quasi un centinaio di autoveicoli.

In particolare i Carabinieri di Rimini Miramare hanno deferito in stato di libertà per il reato di rapina un 33enne sud americano, già noto alle forze dell’ordine poiché è ritenuto responsabile di aver sottratto una catenina in oro, strappandola al collo di un turista. Sempre i militari della medesima Stazione, inoltre, denunciavano un nordafricano 19enne, con già alcuni precedenti di polizia, per ricettazione: il giovane è stato trovato in possesso di un dispositivo Apple risultato rubato in spiaggia a un turista tedesco.

I militari di Rimini-Viserba hanno individuato e denunciato una ragazza croata, 18enne, incensurata, poiché indiziata di aver sottratto dall’abitazione di una donna riminese un portafoglio contenente circa 150 euro. Sempre i carabinieri di quel comando, durante un altro controllo, hanno denunciato un 42 enne italiano, con precedenti, originario della Puglia ove è residente; è indiziato di aver sottratto un portafoglio con all’interno 70 euro, lasciato per poco tempo incustodito sotto l’ombrellone da una turista che faceva il bagno.

Sono stati svolti anche servizi di contrasto ai reati che riguardano gli stupefacenti, con la denuncia da parte dei Carabinieri di Rimini-Viserba di un 58 enne italiano, trovato in possesso di 13 grammi di hashish e 20 di marijuana, mentre nella sua abitazione è stata trovata anche una pianta di canapa indiana.

Inoltre altre 2 persone, un minore italiano ed un nordafricano 19enne, sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini in quanto, a seguito di differenti controlli, sono stati trovati in possesso di rispettivamente di marijuana e hashish, in quantità e modalità da far ritenere un uso personale.

Sul fronte del rispetto delle norme sul soggiorno degli stranieri, è stato denunciato un 55enne brasiliano che era in Italia senza averne alcun titolo, risultando perciò irregolare sul territorio nazionale. Per l’uomo sono state avviate le procedure amministrative d’espulsione.

La Sezione radiomobile inoltre ha individuato un 34enne italiano, originario della Puglia che era a Rimini nonostante fosse destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno in questo Comune; inoltre ha sanzionato, in base all’art. 186 del Codice della Strada 3 automobilisti per esser stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello previsto da legge e conseguentemente multati amministrativamente.

“Specifici servizi continueranno ad essere inoltre svolti, sia in orario diurno che notturno, nelle prossime giornate ed in vista del week end di ferragosto per garantire con la costante presenza dei militari dell’Arma, la sicurezza sul territorio nel periodo più intenso dal punto di vista turistico in cui vi è la massima presenza di persone sulla riviera riminese”, assicurano i Carabinieri.