Rimini, centrosinistra ribadisce no alle primarie ma ancora niente candidato

Oggi si è svolto l’ennesimo incontro della coalizione di centro sinistra, presente il segtetario regionale dl Pd Paolo Calvano e dieci gruppi, per discutere della candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni di ottobre.

“Un raggruppamento largo – riferisce la nota ufficiale della coalizione – che si riunisce già da mesi, composto da una decina di sigle politiche e civiche, con la presenza del segretario regionale PD Paolo Calvano. Un incontro positivo e decisivo nei toni e nei contenuti in cui è stato relazionato l’esito della direzione del pd di lunedì 17 maggio e della disponibilità di cercare in modo condiviso la figura giusta, la più valida, che tenga unito tutto il centro sinistra.

Si è confermata la volontà diffusa di non procedere con le primarie, in modo unanime si è partiti da un giudizio comune riguardo il positivo lavoro fatto dall’amministrazione comunale uscente e da un perimetro programmatico innovativo definito da questa coalizione”.

“Lavoro che assieme al programma e al candidato sindaco sarà l’argomento migliore per confermare il centro sinistra alla guida di Rimini anche per i prossimi 5 anni. Prossima settimana sono previsti altri incontri per delineare la proposta da condividere al tavolo”, conclude la nota.