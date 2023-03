Rimini: Christian Dan bronzo ai campionati nazionali di karate

Dopo i successi del trofeo Veneto del 29 gennaio scorso, il Centro karate Rimini-Cervia è ancora sulla vetta nazionale. A salire sul podio è il quattordicenne Christian Dan accompagnato dal suo Maestro Livio Montuori. Questa competizione, disputatasi a Follonica il 4 marzo, è tra le più importanti del calendario federale infatti rientra nel circuito di gare valevoli per il ranking nazionale.Tutte rappresentate le regioni italiane con oltre 1400 atleti partecipanti. Il Centro karate Rimini-Cervia schiera l’atleta Christian Dan nel kumite (combattimento) classe cadetti e Di Sante Simone nel kata (forma) che però a causa di un improvviso stato febbrile è costretto a ritirarsi dalla competizione. Sono le 11 del mattino e i 45 atleti cadetti sono schierati sul tatami per l’inizio dei combattimenti. Il primo avversario è il toscano Niccolò Paoletti che deve piegarsi alla superiorità di Christian con un secco 4-0. Il secondo incontro finisce 6-1 a favore di Dan contro il piemontese Christian Spilinga. Al terzo incontro Christian subisce una battuta d’arresto perdendo 2-0 con il corregionale Sebastian Foschi, ma la corsa verso il podio prosegue. L’incontro successivo, contro il laziale Valerio Rovetto, è molto impegnativo ma il nostro atleta lo liquida con un 6-4 ed accede alla finale per il terzo posto. I tifosi rumoreggiano sugli spalti e, dopo le ultime indicazioni tattiche del coach Montuori, al termine della breve cerimonia riservata ai finalisti ha inizio l’incontro. Di fronte il campano Giovanni Ruffo. Dopo un breve studio dell’avversario Christian si lancia all’attacco e conquista il primo punto. Non c’è scampo per il suo avversario e gli infila altri 5 punti che lo portano sul terzo gradino del podio ed è medaglia di bronzo. Il prossimo appuntamento saranno gli open d’Italia in programma a Riccione il 22-23 aprile prossimi.