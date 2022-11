Rimini, “Concerto d’autunno” del Coro polifonico Carla Amori

Sabato 26 novembre, alle ore 21, a Rimini, nella Chiesa del Crocifisso, è in programma il “Concerto d’Autunno” del Coro polifonico “Carla Amori”, diretto dal maestro Andrea Angelini. Nato nel 1979, il Coro “Carla Amori” è una delle storiche formazioni riminesi.

Oltre alla direzione del maestro Andrea Angelini, la serata prevede Alessandra Montali all’organo, e Rebecka Edvardsson nelle vesti di soprano solista.

Il programma di sala prevede:

O Quam Suavis Est (I. Antognini)

Locus Iste (A. Bruckner)

O Filii et Filiae (I. Antognini)

Abendlied (J.G. Rheinberger)

Song for Athene (J. Tavener)

Floare Albastra (V. Spatarelu)

Maria Durch (S. Claas)

O Caput Cruentatum (J.S. Bach + alea)

O Jesu Dolce (B. Bettinelli)

Crucigatur (G.D. Bardos)

Ingresso libero.

Il Coro Carla Amori ha iniziato la sua attività, quale Coro polifonico, nel 1979 presso la Chiesa del Croci sso di Rimini, ove ne è tuttora la cappella musicale. Ha partecipato nei suoi tanti anni di attività a innumerevoli concerti e rassegne, esibendosi a cappella, con solisti ed orchestre. Nel 2000, in occasione del Giubileo, ha cantato nella Basilica di San Pietro a Roma e in Duomo a Milano. Nel 2002 ha partecipato alla Messa alla Chiesa delle Grazie, ripresa in diretta da RAI1. Nel 2006 ha e ettuato un concerto a Londra e nel 2007 a Parigi. Nel Giugno 2008 si è recato a Stoccolma per un concerto alla Chiesa di Sv. Anna di Lidingö e nel 2010 ha cantato a Wroclaw nell’ambito delle celebrazioni per Padre Popieluszko. Nel 2011 ha tenuto un concerto presso la prestigiosa St. Matthias Kirche di Berlino e nel 2014 a Bruges presso la Sint-Salvators Kathedraal. Il Coro Carla Amori è molto attivo anche nell’organizzazione di Rassegne e Concerti Corali ed ha annoverato tra i suoi ospiti prestigiosi Cori di Collegi Americani, il Coro Maschile Lyra di Varsavia, l’UPSA di Manila, Musica Quantica di Buenos Aires, il Coro Femminile Naama di Tel Aviv e tanti altri.

Andrea Angelini, attuale Direttore del Coro Carla Amori, ha iniziato lo studio del Pianoforte al Liceo Musicale Lettimi di Rimini diplomandosi poi presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara. Ha studiato Direzione di Coro a Roma e in Inghilterra ed ha conseguito la laurea specialistica di 2° livello in Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio di Cesena. È stato membro della giuria di Concorsi Corali Internazionali in Italia, Europa e Asia. Ha pubblicato composizioni e trascrizioni per le case editrici Gelber Hund Verlag, Cantica Nova, Eurarte e Ferrimontana. Per alcuni anni è stato il delegato AERCO per la Provincia di Rimini, Direttore della Rivista FARCORO, membro della Commissione Artistica, mentre da Aprile 2015 è Presidente della stessa Associazione Cori dell’Emilia-Romagna. È direttore responsabile di ICB, la Rivista dell’International Federation of Choral Music. È stato direttore ospite di formazioni corali professionistiche quali il Coro Ave Sol di Riga, il Coro Jauna Muzika di Vilnius, il Tudor Consort di Wellington, Nuova Zelanda, l’Ave Musica di Odessa, il Belarusian State Choir di Minsk, il Coro dell’Università di San Pietroburgo, il Coro Domestik di Ekaterinburg. È stato docente ai Corsi Internazionali corali di Rimini unitamente a Peter Phillips, direttore dei Tallis Scholars. È direttore artistico del Concorso Corale Internazionale di Rimini, del Claudio Monteverdi Choral Competition e del Liviu Borlan Choral Festival, Baia Mare, Romania. Conduce frequentemente seminari sulla musica corale presso Università in Europa e in Asia. È fondatore e direttore dell’Ensemble Vocale Musica Ficta. Insegna Direzione di Coro al Conservatorio di Castelfranco Veneto.