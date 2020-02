Rimini, conclusa la Settimana dell’Economia al Valturio. Preside: “Momento vivo!”

Si è conclusa sabato 1 febbraio all’Istituto Tecnico Economico Statale “Roberto Valturio” di Rimini la terza edizione della Settimana dell’Economia, che si avvale del patrocinio di Università degli Studi di Bologna, Comune di Rimini, Soroptimist, Lions Club Rimini Host, Randstad, Banca Mediolanum e Figli del mondo.

Per una settimana la scuola si è trasformata in una sorta di campus in cui gli studenti sono entrati a far parte dell’organizzazione e allo stesso tempo hanno potuto acquisire importanti conoscenze grazie agli esperti chiamati a intervenire su varie tematiche. «È un momento vivo per tutti!», questo il commento della dirigente scolastica Daniela Massimiliani. «Durante queste giornate per tutta la scuola è un grande momento di arricchimento, dagli studenti agli insegnanti, passando per il personale delle segreterie».

Quest’anno la Settimana dell’Economia è stata particolarmente ricca: 40 incontri, sette conferenze, sei incontri di approfondimento, gare e dibattiti. Il focus si è concentrato sull’economia e la finanza sostenibili: inquinamento da plastica, emergenza climatica ed economica, finanza a sostegno del clima… ma anche futuro delle professioni, Internet delle cose, Marketing e Comunicazione, Immigrazioni e Mercati internazionali tra i temi affrontati insieme a professori universitari, esperti di finanza e liberi professionisti.

«Ogni anno l’iniziativa cresce sempre di più – continua la preside –. I relatori, che vengono a titolo gratuito per trasmettere competenze significative ai ragazzi, sono scelti in maniera accurata. Con gli esperti abbiamo parlato di economia circolare, di chimica (entrando nell’argomento attuale della plastica) e ci siamo collegati via skype con Marco Leporati, managing director della Savino del Bene di Shanghai, che in tempo reale ci ha aggiornato anche sulla situazione del coronavirus (motivo per cui non ci ha potuto raggiungere fisicamente) e le ricadute sull’economia. Alcuni nostri ragazzi erano già stati in visita in Cina e, come allora, Leporati ha dato loro importanti indicazioni su come intraprendere le strade future per gli studi e in ambito lavorativo».

Tra le tante iniziative, due classi si sono sfidate in una sorta di processo a favore o contro la “fuga di cervelli” dal nostro Paese e la preside, in veste di giudice, dopo aver ascoltato le loro approfondite arringhe degli studenti, ha dovuto decretare i vincitori. Per il biennio ci sono state poi gare su temi economici e un incontro con le unità cinofile degli alpini.

Molto atteso è stato il ritorno di Michela Mercuri, che ha parlato di geopolitica, e poi tra i tanti relatori si ricordano Maria Antonietta Pelliccioni, consulente e formatrice Teamwork, Alessandro Drudi e Mariafranca Calvia della Aeffe Spa, Demis Diotallevi di SGR e Andrea Maurizio Gilardoni, fondatore di Rendimento Etico.

Infine anche l’amministrazione comunale di Rimini rappresentata dall’assessore Brasini, relatore in una conferenza, e dall’assessore Morolli, che ha partecipato attivamente alla giornata conclusiva dell’1 febbraio.