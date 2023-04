Rimini, Concorso Rudolf Noureev: Masterclass e preselezioni ultimi giorni per iscriversi

Fervono i preparativi per l’atteso appuntamento di fine aprile con le Masterclass e le preselezioni in presenza della IV edizione del Concorso Rudolf Noureev, che si terranno al Teatro Amintore Galli di Rimini il 29 e 30 aprile.

Le iscrizioni stanno per chiudere, e poiché i posti ancora disponibili sono pochi, occorre affrettarsi per non perdere questa occasione unica per gli allievi più talentuosi del territorio e non solo. Sono infatti già numerosi i ragazzi provenienti da altre regioni d’Italia, quali Veneto, Lombardia e Toscana, dai più piccoli ai giovani professionisti, che si sono assicurati questa importante opportunità di crescita.

In questi due giorni gli allievi, a partire dai 9 anni fino ai giovani professionisti, saranno seguiti da Elisa Scala, docente stabile della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano e da Daniel Agésilas, ballerino, coreografo e insegnante di formazione classica dell’Opéra de Paris, già Direttore del Conservatorio Nazionale di Parigi, nonché Presidente di Giuria del concorso.

Inoltre, durante questo weekend, si svolgerà l’unica tappa di Preselezioni in presenza valide per la partecipazione all’edizione 2023 del Concorso Rudolf Noureev, che si terrà a Rimini dal 25 al 30 luglio.

Oltre a coloro che presenzieranno alle preselezioni in presenza, altri talenti provenienti da Francia, Olanda, Russia e Giappone si sono già aggiudicati la partecipazione tramite video.

Per tutti i selezionati ci sarà la possibilità di perfezionare la conoscenza delle coreografie di Noureev, di vincere Premi di categoria e stage in Grandi scuole o Compagnie Internazionali e, infine, l’opportunità di esibirsi sul palco del Teatro Galli nel ‘Gran Galà’ del 30 luglio, di fronte alle Etoiles dell’Operà di Parigi Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli, eredi artistici di Rudolf Noureev.

Il Concorso Rudolf Noureev è organizzato dall’Associazione Culturale ARTFEST, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Noureev.

Info: concours.rudolfnoureev@gmail.com | +39 380 6413533

regolamento: https://www.concoursrudolfnoureev.org/regolamento/