Rimini. In corso forte temporale. Albero caduto in via della Fiera. Le foto

La perturbazione che ieri ha causato molti temporali soprattutto al centro e sul nord-est, questa mattina, giovedì 3 ottobre, ha catturato aria fresca proveniente da nord-est e sta provocando un forte temporale. L’ingresso di venti freschi dalla porta della Bora sta determinando temporali tra la Romagna e le Marche.

Il transito verso sud est della saccatura ha innescato nelle ore mattutine rinforzi di Bora sul settore costiero e sul mare. E’ quindi prevista ventilazione moderata-forte da nord-est, ma con valori inferiori alla soglia ed in rapida attenuazione dalle ore pomeridiane. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 80/90 km.

La pioggia sta cadendo a tratti in modo molto intensa. Le temperature sono in calo sensibile. A perturbazione dovrebbe lasciare il nostro territorio nel primo pomeriggio.

Al momento si segnala un albero caduto in via della Fiera e vengono segnalati alberi e rami spezzati in molte parti del territorio.

