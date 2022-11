Rimini: da oggi i medici legali a congresso. Il ruolo di garanzia degli specialisti nella medicina del futuro

“Gli argomenti affrontati costituiscono l’ossatura dell’attività medico legale che, come da tradizione, si rivolge al mondo civilistico e, più in generale, all’attività libero professionale”. Le parole del professore Alessandro Dell’Erba, presidente FAMLI, introducono il quadro generale del prestigioso appuntamento che sarà ospitato all’Hotel Ambasciatori di Rimini e che viene valorizzato dal patrocinio di SIMLA con la presenza, tra gli altri, anche del presidente prof. Francesco Introna, impegnato a presiedere una delle sessioni dell’evento.

In prima linea due temi scottanti per la comunità scientifica che dovrà trovare un accordo sulla definizione della metodologia dell’accertamento tecnico preventivo (atp) e compiere un approfondimento necessario sul danno differenziale che, a danno avvenuto, si colloca tra una condizione pre-esistente e la condizione presente, considerando il danno globale come la somma delle due situazioni.

“Di particolare rilievo – aggiunge il professore Dell’Erba – anche la sessione dedicata all’invalidità civile per i grandi numeri che coinvolge; una tematica che a lungo non è stata al centro del mondo medico legale e che adesso, con le novità che saranno progressivamente introdotte dai decreti attuativi della legge delega, deve cambiare la prospettiva e anche la nostra presenza come professionisti, mettendo sempre al centro la competenza e il metodo della medicina legale, civilistica in particolare”.

Un aspetto metodologico che si innesta profondamente su altri elementi di rilievo nell’ambito di una professione che continua a essere in perenne evoluzione, anche in virtù dei cambiamenti in corso sul fronte tecnologico e normativo. Lo sottolinea il professore Arnaldo Migliorini, vicepresidente FAMLI: “Rivedersi in presenza è fondamentale per discutere della definizione di una metodologia condivisa e ripetibile, aspetto determinante a tutti i livelli per la credibilità della scienza, ed è certamente un passo importante anche per affrontare, in quest’ottica, alcuni elementi di novità, come l’esplosione dei casi affrontati in materia di atp e danno differenziale”. Ma c’è di più perché “ripartire dal confronto in presenza è anche un segnale che vogliamo dare rispetto alle recenti innovazioni del sistema valutativo che rischiano di condurre alla spersonalizzazione dell’intero processo di valutazione, compromettendo il rapporto umano tra noi, i medici, e le persone da valutare, un discorso che vale per i cosiddetti grandi invalidi, per l’invalidità civile e per tutti gli altri casi”. Una cura che arriva da lontano: “Agiamo nel nome degli insegnamenti dei nostri maestri – conclude il professore – che ci hanno sempre guidato sul valore della professione in rapporto alla responsabilità di poter contribuire ad aiutare coloro che ne hanno diritto, per cui continuo a pensare che l’interazione tra le persone sia fondamentale nel processo valutativo”.

Il grande rilievo ormai assunto dalla figura professionale dello specialista di medicina legale è stato anche al centro delle dichiarazioni del dottor Lorenzo Polo, segretario FAMLI, che ha sottolineato come la “medicina legale sia uno strumento di garanzia rispetto ai nuovi scenari medico giuridici ed a quelli della medicina del futuro, considerando che dovrà mantenere, anche sui temi della sanità digitale, della telemedicina e della gestione del rischio clinico, un ruolo da protagonista in considerazione dei peculiari e specifici risvolti nell’ambito delle modalità operative con cui le professioni sanitarie saranno portate a confrontarsi”. Nello specifico, precisa il segretario, “in ogni riforma normativa e nella prospettive innovativa con cui le prestazioni sanitarie verranno erogate e delle responsabilità a queste connesse il ruolo della medicina legale è ineludibile”.