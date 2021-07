Rimini: Daniel Pennac, Cartoon Club, i concerti e le arene all’aperto fino al 18 luglio

Daniel Pennac al Teatro Galli, il ritorno delle nuvole parlanti e dei cosplayer di Cartoon club con l’appuntamento conclusivo dedicato al ricordo di Carlo Alberto Rossi in occasione del centenario dalla nascita, le serate con la musica e il cinema nelle arene all’aperto, la presentazione del libro di Luca Beatrice, le mostre al Museo e al teatro Galli.

Prosegue il calendario delle cose da fare a fare a Rimini, a partire dagli appuntamenti culturali con Antico / Presente. Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli dove l’antico viene filtrato dalla sensibilità dei contemporanei. Tra gli appuntamenti di questa settimana l’incontro teatrale con Daniel Pennac ‘Dal sogno alla scena’ sabato 17 luglio al Teatro Galli. Come sempre non manca l’attenzione ai bambini e ai ragazzi che in Piccolo Mondo Antico Festival trovano la possibilità di poter vivere esperienze proiettate nella storia più antica.

Nell’ambito della rassegna ‘Unicum. Racconti, al Museo’ viene presentata la seconda delle opere in mostra, il dipinto ‘Ritratto del Tassoni’ di Simone Cantarini, mentre al Tempio Malatestiano da non perdere l’opportunità di ammirare a confronto le opere dedicate a San Giuseppe di Guercino e Guido Reni. Nel Foyer del Teatro Galli si può visitare una mostra particolare, dedicata al grande maestro del cinema, ‘Omaggio a Fellini’, nell’ambito del progetto artistico del Gruppo Hera ‘SCART, il lato bello e utile del rifiuto’.

Nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente è anche la nuova edizione di Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema di Animazione, del Fumetto e dei Games, che non dimentica l’omaggio a Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte e a Carlo Alberto Rossi nel centenario dalla nascita.

Non mancheranno come di consueto gli appuntamenti con la musica e il teatro al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini (tra gli ospiti i Moka Club, Bobby Solo, Ivano Marescotti) e con il cinema all’Arena Lido (tra gli altri si segnala Riviera Clubbing il 18 luglio), mentre alla Corte degli Agostiniani continua l’appuntamento con il Jazz (Peppe Servillo & Danilo Rea – 15 luglio). Venerdì 16 luglio Luca Beatrice, critico d’arte e curatore, presenta il suo ultimo libro e accompagna i partecipanti nelle sale del Part, il nuovo museo riminese dedicato al contemporaneo, in una esclusiva visita guidata (l’evento, su prenotazione obbligatoria, è sold out). Oltre alle visite guidate previste all’interno del Festival del mondo antico, è possibile visitare l’albergo dei sogni, il Grand Hotel di Rimini, in un percorso museale che vuole portare turisti e cittadini a scoprire i luoghi e le storie di questo monumento nazionale (dal 1994), divenuto un mito mondiale grazie a Federico Fellini.

Dal 15 al 17 luglio torna in presenza il Web Marketing Festival, il più grande Festival sull’innovazione digitale e sociale che si tiene ogni anno al Palacongressi di Rimini, mentre alla Fiera continuano le evoluzioni di Sport Dance, il più grande evento di danza sportiva al mondo, che propone performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.

Per chi vuole trascorrere piacevoli serate in centro storico il mercoledì e il venerdì i musei comunali sono aperti al pubblico anche la sera, dalle ore 21. Il mercoledì sono aperti anche i negozi con la Rimini Shopping Night e il mercatino dei bambini, mentre il venerdì in piazza Tre Martiri si svolge il Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico.

Ecco il programma giorno per giorno

Focus sul FESTIVAL DEL MONDO ANTICO

7 – 25 luglio

Rimini, centro storico

Antico / Presente. Festival del Mondo Antico

‘Attraversare i ponti’

La rassegna di conferenze, incontri e spettacoli, che giunge nel 2021 alla XXIII edizione, ha come focus il ponte di Tiberio, in occasione delle celebrazioni per i duemila anni dalla sua costruzione (tra il 14 e il 21 d.C.). Gli eventi sono proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi distribuiti nel mese di luglio, e non solo, e ambientati all’aperto. Le iniziative sono ospitate in vari luoghi come il giardino Lapidario del Museo della Città e l’incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, dove si svolgono anche proposte del programma Tiberio 2000 che si articolano in incontri spettacolo, live, paesaggi sonori e narrativa digitale e organizzati in collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Tra gli appuntamenti della settimana ‘l’incontro-spettacolo con Daniel Pennac, scrittore di fama internazionale:

Mercoledì 14 luglio

ore 18:00 La vita degli antichi romani, Rievocazione storica a cura dell’Ass. Cult. Legio XIII Gemina-Rubico per ragazzi di tutte le età – Domus del Chirurgo

ore 18:30 Incontro con l’autore Elena di Euripide, la curatrice Barbara Castiglioni dialoga con Piero Boitani – Museo della Città, Giardino Lapidario

ore 21:30: Giovanni Brizzi, storico e saggista, dialoga con Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica. ‘Il ponte tra sacralità e funzioni’ – Museo della Città Giardino Lapidario

ore 21:30 ‘Essere medico nel III secolo’, Visita guidata alla Domus del Chirurgo tutti i mercoledì del mese di Luglio (ingresso 5 €)

Giovedì 15 luglio

ore 17:30 Gli antichi romani e il Gioco, Laboratorio per ragazzi di tutte le età a cura di Ilaria Balena – Museo della Città.

ore 18:30 incontro con l’autore Michele Dantini – Presentazione del volume “Sulla delicatezza”- Museo della Città Giardino Lapidario

ore 20:30 Elena Nemesi. Incontro con l’autore: Rosita Copioli dialoga con Valeria Cicala – Giardino del Museo della Città.

ore 20:30 Nonna e volpe, Laboratori per ragazzi di tutte le età, UAO in collaborazione con “Laboratorio aperto Rimini Tiberio” Commedia per burattini, oggetti, attore. A cura di Vladimiro Strinati con Danilo Conti. – Giardino del Museo della Città

Venerdì 16 luglio

ore 18.00 ‘Dall’Arco al Ponte’: passeggiata culturale nella Rimini di Augusto a cura di Ilaria Balena – partenza dal Lapidario del Museo della Città

ore 21:30 ‘Un ponte verso il contemporaneo’, Visita guidata alla collezione Fondazione San Patrignano esposta al PART: Palazzi dell’Arte Rimini (ingresso 6 €)

Sabato 17 luglio

ore 21:30 Dal Sogno alla Scena – Un incontro teatrale con Daniel Pennac – Teatro Galli, piazza Cavour

Info: 0541793851 www.antico.comune.rimini.it Prenotazioni obbligatoria su www.ticketlandia.com



Focus su CARTOON CLUB

Fino al 18 luglio 2021

Rimini, centro storico e Marina centro

Cartoon Club – XXXVII Edizione

Festival Internazionale del Cinema di Animazione, del Fumetto e dei Games

Il Festival torna a Rimini con una formula che unisce eventi live e on line ed è dedicato ai temi della salvaguardia del pianeta, con un omaggio a Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte. L’edizione 2021 si sviluppa tra il centro storico e Marina centro, toccando i luoghi più suggestivi:

la Piazza sull’acqua, che ospita gli eventi che coniugano cinema d’animazione, performance live e musica, incontri e “Cartoon Club per l’ambiente” con programmi dedicati alle tematiche ambientali;

la Corte degli Agostiniani, che ospita gli eventi speciali come i concerti con performance di disegno e animazione live;

il cinema Tiberio e il Cortile della Chiesa di San Giuliano borgo che sono dedicati alle proiezioni di tutti i cortometraggi animati in concorso e dei film per bambini e famiglie.

Le mostre sono allestite nelle sale del Museo della Città, alla Galleria Augeo Art Space e alla Palazzina Roma in piazzale Fellini e si svolgono da 12 al 31 luglio e con un prolungamento alla Rocca di Verucchio.

A Piazzale Federico Fellini ritorna infine la Mostramercato Riminicomix e la Cosplay Convention (dal 15 al 18 luglio), eventi rimodulati nella forma per essere fruiti in tutta sicurezza dal pubblico.

Sono circa 300 i cortometraggi provenienti da 50 Paesi; un centinaio gli autori, registi, sceneggiatori e disegnatori che collaborano con il festival per incontri e convegni, tra cui Enzo D’Alò, che quest’anno riceverà dal Festival il Premio alla Carriera. Tra gli appuntamenti in programma:

14 – 15 luglio

Per lo Speciale D’alò nel Cortile della Chiesa di San Giuliano Borgo: il 14 luglio Pipì, Pupù e Rosmarina e il mistero delle note rapite e il 15 luglio La gabbianella e il gatto (proiezioni ore 21), mentre venerdì 16 luglio alle ore 22.30 Videomapping sul ponte di Tiberio per un appuntamento con ‘Il meraviglioso mondo di Enzo D’Alò a passeggio sul ponte’.

14 luglio

Spiaggia di Riminiterme, viale Principe di Piemonte 56 – Miramare

Cartoon on Tour

21.00 Proiezione del film: PINOCCHIO di Enzo D’Alò

dal 15 al 18 luglio

Rimini, Piazzale Fellini, Palazzina Roma

Stage di Fumetto

ore 10.00 – 12.00 Stage di Fumetto con Laura Scarpa

Partecipazione a pagamento con iscrizione – info: riminicomix.it

17 luglio

Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40

Serata di Gala – Cartoon Club Special

Premiazioni – Musica – Performance

Concerto del maestro Vince Tempera che omaggerà Luigi Albertelli, storico paroliere della musica italiana che con Tempera ha realizzato tutte le sigle di cartoni da lui musicate, (fra le più vendute e celebri in assoluto: Capitan Harlock, Ufo Robot, Capitan Futuro, Daitan 3)

Ore 21.00 Prenotazione obbligatoria (posti limitati) 345 5784423

18 luglio

Rimini, Corte degli Agostiniani

Concerto: I Mille Balloon Blu

Classic Swing Orchestra – Omaggio a Carlo Alberto Rossi – Disegni Live

L’appuntamento conclusivo del Festival, dedicato al ricordo di Carlo Alberto Rossi con il concerto orchestrato dal Maestro Franco Benedetto Morri e suonato dalla Classic Swing orchestra sotto la direzione di Claudio Casadei, dal titolo: “I mille Balloon blu”, poiché oltre alle musiche si esibiranno una decina di artisti che in diretta racconteranno le canzoni con il disegno. Prenotazione (posti limitati) 345 5784423

Info e prenotazioni: eventi@cartoonclub.it – 345 5784423 www.cartoonclub.it

Per seguire gli incontri in streaming: https://cartoonclub-channel.it

GLI APPUNTAMENTI CONTINUANO….

tutti i mercoledì fino al 25 agosto 2021

Rimini , centro storico

Rimini Shopping Night

Serate in centro storico con negozi aperti fino alle 23.

In estate il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte negli orari serali con iniziative speciali, tra aperitivi e intrattenimento. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali. Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate. Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

tutti i mercoledì d’estate fino all’8 settembre 2021

Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy – Rimini Marina Centro

Ritratti d’autore

Quinta edizione con gli allievi della scuola d’arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini

L’evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti della Scuola dell’Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.

Organizzatore e ideatore dell’evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d’arte, sono: Enzo Berardi, Morena Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei, Luciana Martelli, Walter Petroncini.

Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le leucemie) e all’Associazione Basta Plastica in Mare Network.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30

martedì 13 e mercoledì 14 luglio

Sala Pamphili nel Complesso degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Vox in Bestia. Un prontuario di animali divini

Anteprima della 72° Sagra Musicale Malatestiana: la voce di Laura Catrani e gli animali danteschi in un nuovo progetto che coinvolge tre compositori e lo scrittore Tiziano Scarpa.

Ore 21.30. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

14 Luglio 2021

Darsena di Rimini

Arena Lido – Cinema

Est Dittatura last minute

Regia Antonio Pisu, durata 104 min, Anno 2021

Ospiti gli autori Andrea Riceputi e Maurizio Paganelli, produttori e autori del soggetto nonché protagonisti della storia reale da cui è tratta la pellicola.

Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni

Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: arenalidorimini@gmail.com – www.arenalido.it www.facebook.com/arenalidorimini

14 Luglio, 2021 – 21:00

Rimini, Corte della Biblioteca Gambalunga

Prezzemolina e le Fate

Teatro per ragazzi, di e con Sara Galli, accompagnamento sonoro dal vivo di e con Marco Cestonaro.

Evento a cura di Associazione culturale e teatrale Alcantara a.p.s.

Età consigliata a partire dai 5 anni

Biglietto unico adulti e bambini € 5

Prevendite: martedì 13 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso Teatro degli Atti, via Cairoli 42. La sera, per i posti ancora disponibili, dalle ore 20 direttamente presso la Corte della Biblioteca.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi.

Info: info@alcantarateatoragazzi.it

15 luglio

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Crossroads: Napoli e Jazz

Peppe Servillo e Danilo Rea in concerto

Nell’ambito di Crossroads Jazz e altro in Emilia Romagna, il festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione, alla Corte degli Agostiniani si tiene il concerto dal titolo ‘Napoli e Jazz’, con la voce di Peppe Servillo e Danilo Rea al pianoforte. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro degli Atti.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento. Info: 338 2273423 info@jazznetwork.it Prevendite attive su diyticket

Biglietteria serale presso Corte degli Agostiniani dalle ore 19.

da giovedì 15 a sabato 17 luglio 2021

Palacongressi di Rimini, via della Fiera, 23 – Rimini

Web Marketing Festival

Web Makes Future: Festival Internazionale sull’Innovazione Digitale e Sociale

Il WMF, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, torna in presenza e vedrà la realizzazione di oltre 100 eventi di formazione, show, intrattenimento, business e networking, musica, arte e live performance, dal vivo al Palacongressi di Rimini e online, attraverso la piattaforma ibrida.io.

La nuova edizione affronta tutti i principali temi dell’innovazione, da Virtual Reality al Social Media Marketing, da Blockchain fino ad eSports e Gaming; accoglierà la Startup Competition più grande d’Italia, gli Hackathon e, all’interno dell’Area Expo e dell’Area Innovation Technology, i maggiori player del settore e le ultime novità tecnologiche. Spazio anche alla ricerca con la Call for Ricercatori, al contributo delle donne per l’innovazione con la call Women in Tech, al mondo dell’editoria – Book Presentation -, al cinema – Innovation Film Fest – e agli eventi di business organizzati da partner e aziende.

Ingresso a pagamento. Info: 051 0951294 info@webmarketingfestival.it

15 Luglio

Darsena di Rimini

Arena Lido – Cinema

Morrison

Regia Federico Zampaglione, durata 98 min, Anno 2021

Ospite della serata il regista Federico Zampaglione, cantante dei Tromancino

Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni

Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: arenalidorimini@gmail.com – www.arenalido.it www.facebook.com/arenalidorimini

15 Luglio

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387

Rassegna estiva al Parco degli Artisti

“La fondazione” con Ivano Manescotti

testo di Raffaello Baldini

Ore 21.15 Biglietti numerati da €10 a € 18 già disponibili su circuito Liveticket (www.liveticket.it)

In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti)

Informazioni: info@riminiclassica.it, pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini e telefono Parco degli Artisti 3278475142 (Whatsapp e telefonate negli orari 17.00-19.00)

16 luglio

PART (Sala dell’Arengo), piazza Cavour, 26 – Rimini

Luca Beatrice presenta il suo libro ‘Da che arte stai? 10 lezioni sul contemporaneo’

Luca Beatrice, critico d’arte e curatore, presenta il suo ultimo libro (Rizzoli 2021). Con l’autore intervengono Clarice Pecori Giraldi, coordinatrice curatoriale di Part e il Sindaco di Rimini. A seguire l’autore accompagnerà i partecipanti in un tour guidato alle sale del PART.

Ore 19. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0541 704479 (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13)

16 Luglio

Darsena di Rimini

Arena Lido – Danza

Saggio di danza – Aulòs Danza Rimini

Saggio di danza fine anno accademico 2020/2021

Ore 21:00. Ingresso con modalità offerta libera

E’ gradita la prenotazione telefonando al numero 333 5766410

Info www.facebook.com/aulos.rimini

16 Luglio

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387

Rassegna estiva al Parco degli Artisti

Concerto anni ’60 di Sergio Casabianca e le Gocce, Special Guest: Bobby Solo

Una serata revival con il protagonista indiscusso dei mitici anni ’60

Ore 21:15. Biglietti numerati da €12 a € 18 già disponibili su circuito Liveticket

In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti)

Info: info@riminiclassica.it 3278475142 (Whatsapp e telefonate negli orari 17.00-19.00)

16 luglio

Giardini Don Luigi Sturzo (adiacenti al Ponte dei Mille) – Rimini

Artisti tra le mura

Tutti i venerdì fino al 27 agosto eventi teatrali, culturali, musicali organizzati dall’associazione Scialla APS, che propone delle serate dedicate a tutte le età, con lo scopo di riqualificare le zone caratteristiche di Rimini, partendo dall’importanza storica delle mura romane presenti nei Giardini Don Luigi Sturzo.

venerdì 16 luglio: dibattito culturale sui Giardini, lettura poesie.

Orario: dalle 18.30 alle 24.00. Ingresso libero

Sabato, 17 Luglio, 2021 –

Darsena di Rimini

Arena Lido – Cinema

Io, lui, lei e l’asino

Regia Caroline Vignal, durata 97 min, anno 2020.

Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni

Prevendite attive su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: www.arenalido.it arenalidorimini@gmail.com

18 Luglio

Musica

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387

Rassegna estiva al Parco degli Artisti

Moka Club in concerto

Il repertorio comprende tutti i classici della disco anni ’70 e primi anni ’80, tra cui i brani più noti e frizzanti di Village People, Bee Gees, Barry White, KC & the Sunshine band, Kool & the gang, Michael Jackson, Gloria Gaynor, e tanti altri.

Lo spettacolo ha come principali caratteristiche una forte energia e il grande coinvolgimento del pubblico, ottenuto grazie alla musica e alle coreografie che vengono proposte sul palco da una band capace di trasformare ogni concerto in un vero show!

Ore 21:15. Biglietti numerati da €12 a € 15 già disponibili su circuito Liveticket. In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti)

Info: info@riminiclassica.it 3278475142 (Whatsapp e telefonate negli orari 17.00-19.00)

18 Luglio

Darsena di Rimini

Arena Lido – Cinema

Riviera Clubbing

Un viaggio dalle origini dance music nella riviera adriatica, avvenuto con la nascita della Baia degli Angeli, fino all’esplosione della musica house e della techno che hanno segnato la nascita di grandi club come il Peter Pan, l’Ethos e l’Echoes e il Cocoricò. Regia Luca Santarelli, Anno 2021. A seguire serata dj con regista ospite.

Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni. Prevendite attive su liveticket

Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: www.arenalido.it arenalidorimini@gmail.com

MOSTRE

Fino al 18 luglio 2021

Rimini, Tempio Malatestiano – Basilica Cattedrale

Guercino e Guido Reni, capolavori in mostra

Per la prima volta a confronto e al tempo stesso in dialogo, due capolavori poco noti del ‘600 raffiguranti San Giuseppe: il San Giuseppe con Bambino, attribuito a Guido Reni, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e proveniente dal Museo della città, e il San Giuseppe con bastone fiorito, di Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, di proprietà della Diocesi di Rimini. Un’occasione per sottolineare la presenza a Rimini di due importanti opere seicentesche, ricordando la figura di San Giuseppe nell’ anno a lui dedicato da Papa Francesco.

Le opere di Guido Reni e del Guercino possono essere visitate negli orari di apertura della Basilica Cattedrale (8,30-12 e 15,30-18,30) ad eccezione che durante le celebrazioni liturgiche.

Info: 0541 351611 segreteria@fondcarim .it

Fino al 1 agosto 2021

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini

Unicum. Racconti al Museo

Simone Cantarini. Il ritrovato ritratto del poeta Alessandro Tassoni

Nell’ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini, viene presentata la seconda delle opere in mostra, il dipinto ‘Ritratto del Tassoni’ di Simone Cantarini, detto Simone il Pesarese, allievo irrequieto e ribelle di Guido Reni, nume tutelare della pittura bolognese e uno dei massimi esponenti del classicismo seicentesco.

Visite guidate nelle serate del mercoledì e del venerdì ore 21.15, fino a venerdì 30 luglio. Prenotazione obbligatoria

Ingresso libero alla mostra, costo visita guidata 3 €. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

Fino al 30 settembre 2021

Ala Nuova del Museo della Città ‘Luigi Tonini, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Museo della Città: Orientarsi con le stelle

Mostra di opere fotografiche, disegni, video e installazioni

Dodici autori, nove italiani e tre stranieri, per un unico racconto intorno al tema del rapporto tra uomo, natura e cosmo. Più di quaranta opere fotografiche, ma anche disegni, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sugli aspetti magici, poetici, ma anche scientifici attraverso cui l’essere umano si rapporta e si rivolge al cielo e alla volta stellata, miracolo di bellezza e mistero, ma anche spazio da cui dipende la nostra stessa vita sulla Terra. La mostra è a cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.

Orario: da martedì a domenica 10.00 – 19.00; mercoledì e venerdì aperto anche dalle 21 alle 23

Ingresso libero. Info: 0541 793851 info@redlabgallery.com

Fino al 25 luglio 2021

Teatro Galli, piazza Cavour 22 – Rimini centro storico

Omaggio a Fellini

Mostra dedicata al grande maestro del cinema al Foyer del Teatro Galli

Nell’ambito del progetto artistico del Gruppo Hera ‘SCART, il lato bello e utile del rifiuto’, apre al pubblico una mostra dedicata al grande maestro del cinema, che coniuga cinema, arte, territorio e rispetto dell’ambiente. Le opere sono state realizzate da artisti affermati e da studenti delle Accademie delle Belle Arti di Firenze, Carrara e Ravenna, utilizzando una tecnica innovativa che accosta la storicità millenaria del mosaico di Ravenna con una fra le tecniche di arte figurative più moderne, la trash art.

Ingresso libero. Info: 051.330931 eventigruppohera@cmscultura.it

Fino al 27 agosto

Galleria dell’Immagine, Via Gambalunga, 26

Santarcangelo ’80 Revisited/

Mostra fotografica a cura di Uliano Lucas

I Musei riaprono gli archivi per riproporre – in versione inedita e arricchita – la storica mostra allestita nel 1981 alla Galleria dell’Immagine di Rimini per raccontare quell’edizione del Festival Internazionale del Teatro in piazza di Santarcangelo di Romagna. La mostra raccoglie gli scatti realizzati da Maurizio Bizziccari, Maurizio Buscarino, Carla Cerati, Mario Dondero, Uliano Lucas e Gian Butturini, ideatore e direttore della Galleria dell’Immagine di Rimini.

La mostra sarà inaugurata alla presenza dei curatori e dei promotori giovedì 8 luglio dalle 17.30. La presentazione è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Orario: dal martedì al sabato 9.30-12.30, mercoledì e venerdì aperto anche la sera dalle 21 alle 23. Chiuso domenica. Ingresso libero, consentito per un massimo di 6 persone alla volta.

Fino al 31 dicembre 2021

Palacongressi di Rimini

PERLarte

In esposizione le opere di Luca Giovagnoli

Il linguaggio dell’arte contemporanea, attraverso le opere di diversi artisti, entra stabilmente al Palacongressi, nello spazio Convivio. La mostra di Giovagnoli è curata da Matteo Sormani / Art Preview / Augeo Art Space.

Il luogo dell’esposizione si affaccia su via della Fiera, consentendo un accesso indipendente. La mostra resterà aperta in occasione degli eventi che torneranno a riempire gli spazi del Palacongressi, altrimenti l’ingresso è su prenotazione.

Info: 0541.711500 info@riminipalacongressi.it

Fino al 1 agosto 2021

Rimini, Galleria d’arte Zamagni, via Dante Alighieri n. 29-31

The Passing

Mostra collettiva con gli artisti Angelo Bellobono / Giorgia Mascitti, Kiril Cholakov / Velislava Gecheva, Giovanni Gaggia / Edoardo Loi, Renzo Marasca / Ambra Lorito, Mauro Pipani / Edoardo Cialfi, Massimo Pulini / Riccardo Albiero, Laura Renna / Claudio Zorzi, Graziano Spinosi / Lorenzo Scarpellini, Patrizia Zelano / Federica Minelli, Zino / Thomas Battistoni. Il progetto intende valorizzare il dialogo e lo scambio tra chi nel mestiere dell’arte contemporanea ha diversa esperienza e chi ha appena intrapreso una strada che gli è ancora quasi sconosciuta

Un’opportunità per giovani artisti. Tra questi ne verrà scelto uno che avrà la possibilità di realizzare la sua personale in galleria, scelto per il 40% da una giuria interna, per il 30% da una esterna e per il restante 30% dal pubblico dei social network. Info: www.zamagniarte.it

Fino al 12 settembre 2021

Visitor Center Rimini Romana – Corso D’Augusto 235, Rimini centro storico

#365ClickRimini

Un anno di scatti sui social

Il Visitor Center della Rimini Romana accoglie il percorso fotografico #365ClickRimini – Un anno di scatti sui social.

La mostra prende il via dal concorso fotografico online, organizzato da VisitRimini, che ha raccolto oltre 900 immagini, scattate per i social, di cui le 54 in mostra sono una selezione. L’intento è quello di presentare in modo inedito agli ospiti della stagione estiva una Rimini che può essere vissuta anche con il cappotto e l’ombrello, ma che non per questo perde il suo fascino, la sua attrattiva. Una città che vive tutto l’anno, con le sue proposte che traguardano l’estate e che sono sempre garanzia di divertimento, passione e… sorrisi!

#365ClickRimini nasce con l’idea di racchiudere in un unico spazio fisico una raccolta di sguardi che si fanno scatti, per catturare un momento unico e irripetibile vissuto a Rimini.

Orario: martedì 10-13 /16.30-19.30; mercoledì 10-13 / 16.30-19.30 / 20-22; giovedì 10-13 / 16.30-19.30; venerdì 10-13 / 16.30-19.30; sabato 10-13 / 16.30-19.30; domenica 10-13

Ingresso libero

Le Mostre di Cartoon Club

AUGEO ART SPACE – Corso d’Augusto 217

AUGEO&GEO. FUMETTISTI E CARTOONIST:

FORZE PER LA NATURA

orari: mattina 10.30-12.30 pomeriggio 16.00-19.00

MUSEO DELLA CITTÀ – SALA TECHE – via Tonini 1

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI UNA VIGNETTA

DANTE A FUMETTI

Il sommo poeta e la “Divina Commedia” nelle nuvole parlanti di tutto il mondo

orari: da martedì a domenica 10.00-19.00 mercoledì e venerdì 21.00-23.00

MUSEO DELLA CITTÀ – ALA NUOVA 2° PIANO – via Tonini 1

COSPLAY FOTOGRAFIA D’AUTORE

orari: da martedì a domenica 10.00-19.00 mercoledì e venerdì 21.00-23.00

PALAZZINA ROMA 15/18 LUGLIO – via Giulietta Masina 17

#vengoanchio: Kindergarten – un fumetto – la mostra – le strisce

orari: 17.00-24.00

VISITE GUIDATE

tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le visite, gratuite ma su prenotazione, si svolgono in autonomia su indicazione del percorso da seguire.

Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

Tutti i mercoledì fino al 25 agosto 2021

Arco d’Augusto (punto d’incontro) – Rimini centro storico

InsoliTouRimini

InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate’ alla scoperta di Rimini attraverso percorsi ‘insoliti’, che attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. ‘Incursioni teatrali’ sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città. I tour partono dall’Arco d’Augusto, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Si richiede di scaricare preventivamente sul proprio cellulare la App che verrà utilizzata durante il tour:

➡️ Per Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxtours.vow

➡️ Per iPhone

https://apps.apple.com/it/app/vox-connect/id1499323695

E’ obbligatorio portare i propri auricolari.

A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 tourinsolitorimini@gmail.com

Tutti i mercoledì sera fino all’8 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Giulietta e Federico

Visita guidata alla Rimini Felliniana

A cento anni dalla nascita di Giulietta Masina (22 febbraio 1921), una passeggiata sullo sfondo della città di Rimini ed i suoi luoghi di felliniana memoria, quelli vissuti dal grande regista e quelli ricostruiti nei suoi film, conversando su Giulietta, Federico, l’amore. A cura di Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica

Ore 21.00 Costo: 12 €

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte

Passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l’importanza: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.

Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.

Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.

Incontro ore 21.30. In caso di forte maltempo le visite sono annullate.

Costo: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)

Info e prenotazione: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

Tutti i venerdì sera fino al 10 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo

Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all’infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e creatività. Un’occasione per scoprire una Rimini che non c’è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.

Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.

Ore 21.00. Costo: 12 €

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i venerdì dall’11 giugno al 10 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Rimini: acqua, pietre, fulmini

Una passeggiata dedicata alle famiglie con bambini alla scoperta della storia di Rimini, dall’epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla ricerca dei simboli e dei segni sui monumenti della città, tracce impresse sulle pietre e sui muri da tempo immemorabile. Storie, leggende, misteri in oltre duemila anni di vita riminese. A cura di Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica

Orario: alle ore 9.15 o 17.00

Info e prenotazioni: 333 4844496 – cristiansavioli@protonmail.com

Sport & Benessere

Fino al 25 luglio 2021

Fiera di Rimini

Sport Dance

il più grande evento di danza sportiva al mondo, che unisce gare sportive, intrattenimento, convegni, formazione e aree commerciali. Dalla prima edizione nel 2008, è diventato un punto di riferimento internazionale per tutte le federazioni mondiali, e uno dei più grandi eventi sportivi che ogni anno si svolgono in Italia. L’evento prevede competizioni coinvolgenti con performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani. Info: www.riminisportdance.it

Ogni mercoledì e sabato in estate

Rimini, ritrovo al Bagno 26

Walk on the beach

Un’ora di camminata sportiva veloce sulla spiaggia intervallata da esercizi fisici, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Viene svolta in gruppo, rispettando le distanze.

Orario: (maggio – settembre) sabato ore 8.00, mercoledì ore 19.15

Quota di partecipazione (la prima volta è gratuita).

Info: 348 0981594 www.facebook.com/walkonthebeachrimini

Ogni lunedì e mercoledì fino al 27 agosto 2021

Rimini, Nuovo Belvedere Lungomare altezza bagni 27-28

Pratica del mattino di Modernyoga

Pratica di yoga dinamico adatta a tutti senza distinzione di livello o età. Uno yoga divertente con la tecnica del vinyasa flow metodo modernyoga da praticare di fronte al mare per ritrovare respiro, tono muscolare e consapevolezza di sè.

Orario: dalle 7.30 alle 8.20. Da giugno è possibile praticare modernyoga anche in altri spazi all’aperto. Iscrizione a pagamento.

Info: yoga@modernyoga.it – whatsapp 3484088442

giugno – agosto, dal lunedì al giovedì

Rimini, Ponte di Tiberio e zona mare

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra a cielo aperto” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta in luoghi iconici di Rimini, come il Ponte di Tiberio, il porto, la darsena ecc. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono un’ampia scelta di attività, dalla capoeira al pilates, all’allenamento funzionale, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o di mischiarli a piacimento. Da giugno ad agosto le attività si terranno all’alba e al tramonto per più di 70 ore di allenamento a settimana. A pagamento. Info: 3471224480 www.facebook.com/fluxomovement

Fino al 12 settembre 2021

Rimini, piazza sull’acqua, piazza Francesca da Rimini, piazzale Boscovich

Yoga all’aperto

Lezioni collettive di yoga tradizionale all’aperto nei luoghi più evocativi di Rimini. Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina. Nel weekend l’appuntamento è al Ponte di Tiberio, mentre il martedì e il giovedì è al porto (lezioni in lingua inglese). Nella Piazza Francesca da Rimini sono previste classi di yoga il lunedì e il venerdì, mentre il mercoledì si pratica il bagno sonoro di campane tibetane ai piedi del castello malatestiano. Durante l’estate il programma si arricchisce con masterclass, classi speciali di luna piena ed eventi dedicati. Ore 19.00. Le classi sono a pagamento. E’ consigliata la prenotazione.

Info: Whatsapp: 3315285154 www.facebook.com/YogiRimini/

MERCATI E MERCATINI

in centro storico

tutti i mercoledì sera fino al 1° settembre 2021

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Market – Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare. Orario: dalle 18.00 alle 23.30. Ingresso libero

Tutti i venerdì dal 4 giugno all’10 settembre tranne il 20 agosto 2021

Rimini, Piazza Tre Martiri

Venerdì sera in centro

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30

Tutti i mercoledì dal 7 luglio al 18 agosto 2021

Rimini, Piazza Tre Martiri

I Ricordi in Soffitta

Mercatino dei bambini fino a 12 anni

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30. Partecipazione gratuita

Info: 0541 781108 info@cocap.it

al mare



Marina centro:

Mercato di artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 – dal 1° giugno al 16 settembre 2021

Torre Pedrera:

Mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle ore 19.30 – dal 31 maggio al 6 settembre 2021

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle ore 18.00 – dal 22 giugno al 7 settembre 2021

Viserbella:

‘Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’

Lungomare

Ogni giovedì e domenica dalle ore 20.00 – dal 3 giugno al 12 settembre 2021

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made 2021’

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle ore 18.30 – dall’11 giugno al 3 settembre 2021

Bellariva:

‘Bancarelle al mare’

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle ore 18 – dal 13 giugno al 12 settembre 2021

Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle ore 18 – dal 9 giugno all’8 settembre 2021

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle ore 17 – dal 7 giugno al 6 settembre 2021

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle ore 18 dall’11 giugno al 10 settembre 2021

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni mercoledì dalle ore 18.00 – dal 16 giugno all’8 settembre 2021

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare e parte di via Marconi

Ogni giovedì dalle ore 17.00 dal 3 giugno al 9 settembre 2021

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18.00 dal 28 giugno al 6 settembre 2021

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399

Info: www.riminiturismo.it