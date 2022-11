Rimini, locale serve alcolici a quattro minorenni: loro a casa, il titolare denunciato

Giro di vite sulla vendita di alcolici a minorenni a Rimini. Nella serata di sabato il personale della polizia amministrativa è intervenuto in un locale del centro storico dove quattro ragazzi minorenni – una ragazza di 14 anni, due ragazzi di 15 e il più grande di 17 anni – stavano consumando al tavolo cocktail e superalcolici in un locale che si affaccia su una delle tre piazze principali del centro.

Il gestore del pubblico esercizio è stato denunciato come previsto dall’articolo 689 del codice penale per aver somministrato bevande alcoliche a tre minori di 16 anni, a cui si è aggiunta la sanzione pecuniaria per aver servito alcol al 17enne. Tutti gli atti sono stati poi trasmetti alla Prefettura di Rimini. I quattro giovani sono stati poi affidati alle famiglie, subito contattate dal personale della Polizia Locale.