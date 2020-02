Rimini, domani alla Fondazione Righetti “Le nuove biotecnologie”. Incontro con il Prof. Mauro Magnani

Il prof. Mauro Magnani, ordinario di biochimica all’Università di Urbino e direttore del Dipartimento di biotecnologie, terrà un incontro pubblico alla Fondazione Righetti, nell’aula magna Maria Massani, in via Cairoli, lunedì 10 febbraio alle 17, sul tema Mestiere di scienziato: le nuove biotecnologie.

Magnani è stato tra i primi studiosi che in Italia hanno dedicato le proprie ricerche a questo settore. Ha preso parte a progetti di carattere internazionale e ha creato una squadra di giovani ricercatori, specializzati in questo settore. E’ risultato vincitore nel 1908 del premio “Genomic Pioneers” ed è stato inserito nella lista dei “Top Italien Scientists”. Tra le ultime ricerche cui ha preso parte, finanziate dalla Ue , il progetto TERPAGE, elaborato per ottimizzare i trattamenti terapeutici e gli strumenti diagnostici e soddisfare le esigenze della nostra popolazione; una popolazione che invecchia meglio rispetto al passato, in particolare nelle regioni dove l’aspettativa di vita supera lo standard europeo come accade per le Marche e per l’Emilia – Romagna.

I progressi nella conoscenza medica e nella tecnologia diagnostica consentono già oggi agli addetti del settore sanitario di effettuare una transizione dalla medicina con trattamenti eguali per tutti ad un approccio più personalizzato. In seguito alle ricerche di Magnani e del suo gruppo di ricerca, sono stati prodotti 12 nuovi e innovativi kit per disturbi cardiovascolari, tumori e malattie delle basse vie respiratorie che colpiscono principalmente gli anziani, ma anche molte persone giovani. Un contributo rilevante per migliorare la qualità della vita.