Rimini: domani chiude “Un mare di libri”

L’ultimo giorno di Mare di Libri, domani, avrà nuovamente inizio con gli Speed date con gli editor, al Bar Lento e al Bar Circus.

Gli eventi della mattina proseguono alle 9.45: al Museo della Città incontriamo l’autore Mark Lowery e il suo ultimo romanzo L’oceano quando non ci sei; al Cinema Fulgor Antonio Dikele Distefano parlerà invece del suo Non ho mai avuto la mia età, candidato anche al Premio Mare di Libri. Entrambi gli autori saranno intervistati da due giovani volontari di Mare di Libri.

Il dibattito di oggi è dedicato al tema del femminismo: Giulia Blasi e Giusi Marchetta condurranno la discussione, che si svolgerà al Museo della Città alle 11.30; alla stessa ora, al Teatro degli Atti, è previsto un “tutto sull’autore” con protagonista Luigi Garlando, intervistato dai ragazzi del gruppo Letto in un lampo di Porto Mantovano.

Dopo la replica del laboratorio su ecologia e cambiamento climatico – a Castel Sismondo alle 13.30 – si aprono gli eventi del pomeriggio:

alle 14.30, un nuovo evento del ciclo Read On animerà la Cappella Petrangolini, e a leggere il racconto scelto sarà oggi Licia Troisi.

Alle 15.00, Mino Milani racconta ai suoi lettori la sua vita da scrittore e i libri che l’hanno segnata, e l’appuntamento è al Teatro degli Atti.

Al Cortile della Bibliotecs Gambalunga Sara Taylor, anche lei candidata al Premio Mare di Libri con Il contrario della nostalgia, risponderà alle domande di una volontaria di Mare di Libri, e a quelle del pubblico.

Kristina Ohlsson e Alessandro Sanna sono al centro degli eventi delle 16.30: la Ohlsson parlerà dei suoi libri, ricchi di misteri e indagini, al Cinema Fulgor insieme ai ragazzi del gruppo Quelli del Baratta di Mantova; l’illustratore Alessandro Sanna – che ha realizzato la bellissima illustrazione di copertina per questa edizione del festival, racconterà il suo ultimo libro illustrato Come questa pietra,

Nel tardo pomeriggio, alle 18.30, una volontaria di Mare di Libri intervisterà Giacomo Mazzariol per parlare del suo ultimo romanzo Gli squali, presso il Cinema Fulgor.

Alle 19.00, alla Sala Ressi del Teatro Galli, è prevista la cerimonia di consegna del Premio Mare di Libri, durante la quale scopriremo quale tra i cinque romanzi selezionati nella rosa finalista è stato scelto dai giovani volontari della giuria come miglior libro per ragazzi dell’anno 2018. Questi i titoli finalisti:

Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Di Stefano, Mondadori;

La canzone di Orfeo di David Almond, Salani;

Paesaggio con mano invisibile di M.T. Anderson, Rizzoli;

Il contrario della nostalgia di Sara Taylor, Minimum Fax;

L’oceano quando non ci sei di Mark Lowery, DeAgostini.

L’evento di chiusura è in programma per le 21.30 al Teatro degli Atti. Insieme a Luigi Garlando e Licia Troisi, si volerà sulla Luna, tra scienza e narrazioni, e con un finale, ovviamente, in musica.

