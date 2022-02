Rimini, convegno online sul bonus psicologico

“Se il legislatore nazionale non è intervenuto con la legge di bilancio a mantenere il bonus psicologo, molti enti territoriali – scrive in una nota il Circolo Galatea – quali comuni e regioni, lo hanno introdotto. Un esempio sono le regioni Campania e Lombardia, ma anche il Comune di Rimini che ha annunciato l’intenzione di introdurre un aiuto economico nel sostenere l’accesso alle cure psicologiche per giovani e più fragili.

Come Circolo Galatea – prosegue la nota – accogliamo positivamente il rifinanziamento del bonus psicologo nel decreto milleproroghe, pensiamo che occorra, però, intervenire presto e concretamente, con l’introduzione della figura del psicologo di base in tutta la nostra Regione, riconoscendo il valore primario della salute mentale e la cura del benessere psicologo come cura primaria.

Ne parliamo mercoledì 16 febbraio – conclude la nota del Circolo Galatea – dalle ore 17.30, in diretta sulle pagine Facebook di Fedeconsumatori Rimini e Circolo Galatea, con: Niccoló Carretta, consigliere regionale e autore della mozione per lo psicologo di base in Lombardia; Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna; Maurizio Cottone, psicoterapeuta e direttore scientifico “Associazione Itaca”; Gabriele Raimondi, presidente dell’ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini”.