Rimini, da domani Matrioska Lab Store recupera dal degrado l’area ex-Enel sul porto

Ancora una volta “Matrioska Lab Store ci ha permesso di scoprire un pezzo di Rimini invisibile, e già solo per questo andrebbero ringraziati” ma soprattutto il percorso di Matrioska Lab Store “è una fotografia del cammino di una città che ha provato a pensare a come resistere in questi tempi difficili, inventando e reinventandosi”.

Parola del sindaco di Rimini Andrea Gnassi che questa mattina ha presentato, insieme agli organizzatori Carlotta Frenquellucci e Roberto Biondi, la prossima edizione di Matrioska Lab Store, l’evento-contenitore per artisti, artigiani e designer, che da venerdì 11 a domenica 13 maggio riporterà la luce negli ex magazzini Enel di via Destra del Porto 57, uno spazio più di 6000 metri quadrati, di cui quasi 2000 coperti.

Come spiega Gnassi “a Rimini è in corso un progetto dichiarato di rigenerazione urbana, noi nel frattempo abbiamo usato il ‘frattempo’, abbandonando l’idea del consumo di spazi a favore del riuso consapevole dei luoghi, che nel caso di Matrioska porta a un valore enorme, cioè la possibilità di esprimere il proprio talento”.

Secondo il primo cittadino “possiamo dire che tutto ciò che Matrioska ha toccato si è avviato in una buona direzione, e ancora una volta questo evento ci ha permesso di scoprire un pezzo di Rimini invisibile: non è solo fortuna ma è una visione, un’idea, che si è sviluppata grazie al dialogo con l’amministrazione senza nessuna imposizione. Per noi Matrioska- continua Gnassi- è una delle cose buone di questa città, e questo protagonismo merita un suo spazio: è tempo di dare una sede fissa a questo viaggio fatto di talento e fermento creativo. Vogliamo a Rimini un centro di gravità permanente della creatività”.

Come ricordato dall’organizzatrice della manifestazione, Carlotta Frenquellucci, “abbiamo seguito il percorso di riqualificazione dell’amministrazione, inserendoci in un tragitto ideale che parte dalla nuova piazza sull’acqua del ponte di Tiberio, prosegue per la passerella sospesa e si conclude dove a breve ci sarà il Parco del Mare”.

Del resto, ricorda Roberto Biondi “la nostra presenza serve a riaprire in maniera forte i luoghi, riconsegnandoli come nel caso dell’ultima edizione anche a più di 10.000 persone: in questo abbiamo il coraggio di definirci pionieri”.

Dopo castelli rinascimentali, macelli comunali, alberghi anni ‘50, vecchi depositi di autobus ed ex-ospedali, per l’appuntamento numero #13 l’evento contenitore per artigiani e artisti riconsegna alla città di Rimini uno spazio centralissimo, a due passi dal centro e dal mare, eppure abbandonato da quasi vent’anni: l’area ex Enel in via Destra del Porto infatti è da tempo al centro di un grande progetto edilizio privato che dovrebbe trasformarla in una piazza residenziale, ma è ormai nota ai riminesi principalmente per le notizie di cronaca relativi al degrado o a episodi di microcriminalità.

Ad abitare gli ex magazzini tra venerdì 11 e domenica 13 saranno invece 72 manufatturieri, provenienti da tutta Italia. Oltre a tante eccellenze dell’artigianato più tradizionale, ad esempio l’abbigliamento, i gioielli o l’arredamento, ci sarà anche chi realizza prodotti meno convenzionali quando si parla di creatività manuale, come la cosmetica o addirittura i sistemi stereo.

La novità più significativa di Matrioska #13 è una area ristoro decisamente potenziata, e tutta su quattro ruote: i panini gourmet rock’n’roll de Il Furgoncino, gli spuntini di una volta di Retrògusto, le specialità di strada asiatiche di College Sushi, la cucina multietnica di Green Pepper, le torte e i biscotti appena sfornati di Cuoremio pane&companatico, i cocktail del Bar Lento, le piccole cantine artigianali dell’enoteca itinerante Vino al vino e una eccellenza del territorio come la Birra Amarcord.

Una scelta che vuole anche incentivare tutti gli appassionati di design e artigianato a vivere Matrioska oltre il semplice tempo di visita agli stand degli espositori, approfittando della prima e forse unica occasione di riprendersi uno spazio nevralgico nel cuore della città come gli ex magazzini Enel. E infatti oltre a mangiare e bere, gli ospiti potranno anche ballare sulle note dei dj di OFF!, la pausa ricreativa di Matrioska: Master Freeze il venerdì, Enrico Rosica il sabato e Claudio Brandi Tosi alla domenica.

In via Destra del Porto ci sarà anche spazio per l’artigianato in prima persona. Per gli adulti, l’Accademia Matrioska offre cinque laboratori tra sabato e domenica, che permettono ad ogni iscritto di tornare a casa con un oggetto unico tra le mani: dalla scultura in fil di ferro al macramè, passando per la cartapesta, la decorazione della carta giapponese e l’incisione (per info e prenotazioni accademia@matrioskalabstore.it).

Ai più piccoli è invece dedicato il Doposcuola: la mattina con l’atelier creativo per bambini della compagnia Le Pupazze, il pomeriggio con le Storie scadute.

MATRIOSKA #13

11-12-13 MAGGIO Magazzini Ex Enel, via Destra del Porto 57, Rimini

Orari: Venerdì 11 maggio dalle 17 alle 22, sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 22.

Ingresso: 4 euro. Abbonamento per il weekend: 5 euro.

Scarica qui il programma completo di Matrioska