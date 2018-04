Rimini: domenica 29 convention nazionale per deejay

Ci sarà anche Assodeejay, associazione che da anni si batte per la tutela dei lavoratori del mondo dello spettacolo, alle terza convention nazionale per deejay che si terrà domenica 29 aprile dalle 15 a Rimini. Il presidente nazionale di Assodeejay Mario Di Gioia sarà, infatti, tra i relatori dell’evento. Il presidente Di Gioia interverrà sui temi su cui lavora da anni, come i rapporti con la Siae e tutto ciò che riguarda i diritti e i doveri dei deejay e dei lavoratori dello spettacolo. “Recentemente ci sono state importanti novità per quanto riguarda i rapporti con la Siae, la licenza dj e le copie lavoro – spiega Di Gioia – . La convention sarà un’importante occasione per fare il punto della situazione su questi importanti temi. Noi ci battiamo da anni perchè i deejay lavorino nella legalità e vedano riconosciuti, come qualsiasi categoria professionale, i loro diritte e i loro doveri“.

La convention nazionale per deejay, giunta alla terza edizione, è organizzata da Adi, Associazione deejay italiani. Direttore artistico dell’evento è Teddy Romano. Sarà un’importante occasione di incontro e aggiornamento per tutti i professionisti del settore.

Tra gli argomenti trattati:

Lavorare in studio: le produzioni, i remix e i mashup.

Etichette discografiche: novità e strategie del mercato discografico.

Il DJ set: Le evoluzioni della professione.

Siae ed ex Enpals: Tutte le nuove normative per essere in regola.

Promozione e agenzie: Strategie di promozione e marketing.

Social: Comunicazione e agenzie di management.