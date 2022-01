Rimini, domenica al Fulgor il classico Disney “La Sirenetta”

Domenica 16 gennaio, alle ore 14:30 al Cinema Fulgor di Rimini, verrà proiettata La sirenetta (1989) di Ron Clements e John Musker, nell’ambito della rassegna “I cartoni della domenica”.

In un periodo a dir poco critico per i cinema della Penisola, il Fulgor rilancia con un’iniziativa pensata per i più piccoli, che – dati anche gli schermi digitali di tablet, pc e smartphone con i quali interagiscono costantemente – rischiano davvero di crescere ignorando l’inimitabile magia della sala cinematografica, e ancor più oggi, date le restrizioni dovute alla crisi pandemica.

La storia inizia in mare aperto, sulla nave dove viaggia il principe Eric. Sotto di lui, negli abissi del mare, il Re Tritone governa sul popolo delle acque. Il sovrano ha ben sette figlie di cui la più giovane, chiamata Ariel, è dotata di una voce melodiosa.

A differenza delle sue sorelle, inoltre, Ariel è affascinata dal mondo umano, e sogna di poter vivere in superficie con quegli esseri che tanto la incuriosiscono, tant’è che vaga errante nelle profondità marine in cerca di oggetti perduti dagli uomini, che conserva come veri e propri feticci in una grotta segreta.

Tritone non vuole che la figlia abbia contatti con gli umani e incarica il granchio Sebastian di seguirla. I movimenti di Ariel sono però spiati anche da Ursula, una strega che aspira al dominio dei mari. Intanto la sirenetta segue la nave di Eric, lo vede e se ne innamora. Nel frattempo scoppia una tempesta, e Ariel porta il principe in salvo, cantandogli soavemente il suo amore…

Edoardo Bassetti

Il costo del biglietto alla cassa è di 8,00 € per gli adulti e di 5,00 € per i bambini

Per l’acquisto dei biglietti online: https://www.liveticket.it/cinemafulgor

Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa: la biglietteria presso il Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

✅ L’ingresso è consentito solo ed esclusivamente ai possessori di Super Green Pass che dovrà essere esibito alla cassa.

✅ E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ffp2 per tutta la durata della proiezione.