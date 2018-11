Rimini: domenica “Pranzo in scena” al Foyer del Teatro Galli

Una cornice affascinante, un maestro straordinario, un progetto coinvolgente con la Brigata del Diavolo per un appuntamento che non avrà repliche.

Corrado Assenza, autorità indiscussa della gastronomia che il mondo invidia all’Italia, ha lasciato il suo rinomato Caffè Sicilia di Noto per accompagnare la Brigata del Diavolo a Cervia nell’ultima tappa del “viaggio dei sensi” scandito negli ultimi quattro mesi in 9 spettacolari eventi figli di un progetto, quello dei “Cuochi sognatori”, fatto proprio da Visit Romagna e che rivoluziona il concetto di “offerta turistica” trasformandolo in “un’ esperienza” a tutto tondo dei luoghi e dei paesaggi romagnoli con le eccellenze e i tesori che questi custodiscono.

In questa scia si colloca l’evento pensato approfittando dell’eccezionale presenza di un personaggio del calibro del Maestro siciliano che offre l’opportunità di godere di un pranzo preparato nella sala del Grifone del nuovo Teatro Galli, luminosamente affacciata con vista sospesa su Piazza Cavour, per domenica 2 dicembre.

Corrado Assenza da lungo tempo frequentatore ed estimatore della Romagna la inaugurerà con il “Pranzo in scena” dirigendo la speciale orchestra di un drappello di cuochi della Brigata del Diavolo e interpreterà il mare Adriatico alla “maniera di un siciliano”. Profumi, richiami, evocazioni nei piatti creeranno un gemellaggio culturale e sensoriale fra Romagna e Sicilia.

Inizia così il percorso di scoperta dei molti spazi suggestivi del Teatro, per farlo fruire dalla città anche oltre gli spettacoli e nei vari momenti della giornata.

Il progetto dei cuochi sognatori ideato da Fausto Fratti e tradotto in esperienze con Romagna Osteria, mette una nuova bandierina nella valorizzazione della nostra bellezza attraverso l’arte della cucina.

Faranno parte della Brigata per l’occasione Omar Casali, Daniele Tonni, Pier Paolo Raschi, Paolo Bissaro, Fabio Drudi, Claudio di Bernardo. Posti limitati e su prenotazione. Il pranzo sarà preceduto da una visita guidata al Teatro Galli. Appuntamento per le 11,30 per la visita, per le 12.30 per il pranzo.

Info:

3290174886.

Prenotazioni info@brigatadeldiavolo.com.