Rimini: domenica sarà inaugurata “Le lune nel pozzo”. Nuova ludoteca

Nasce una nuova ludoteca per bambini e famiglie nell’ambito del progetto “E se diventi farfalla”. Si tratta di uno spazio al servizio delle varie realtà culturali del quartiere, quello che si inaugurerà domenica prossima, alle ore 10,30 presso la scuola primaria “L. Ferrari” in Via Gambalunga 106, a Rimini. Una ludoteca digitale con installazioni interattive per bambini e famiglie, fruibile anche in orario extrascolastico, che intende rendere la scuola un punto di riferimento per le famiglie del territorio, con orari di apertura stabili sia nei mesi invernali che estivi.

E’ un progetto culturale ed educativo, in cui il Comune di Rimini, con gli assessorati alle Politiche Sociali e alla Scuola, è coinvolto sin dalla fase di progettazione e ideazione. Un’iniziativa legata ad un progetto nazionale contro il disagio e le povertà educative per bambini e bambine in Italia, promosso dall’Istituto Comprensivo Centro Storico e dal Centro Zaffiria, che sono i soggetti capofila, nel tentativo di pianificare e implementare attività che abbiamo una positiva ricaduta su tutta la città. Il progetto è selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che sperimenta, in 9 regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana) la creatività come risorsa per combattere la povertà.