Rimini, ecco cosa fare dall’8 al 16 febbraio tra arte, cinema, teatro e fiere

Ecco il calendario degli appuntamenti culturali dall'8 al 16 febbraio a Rimini.



fino al 13 aprile 2020

Rimini, Castel Sismondo

Fellini 100 Genio immortale. La mostra

Prorogata fino a Pasqua la mostra dedicata al genio di Fellini che rappresenta una sorta di anticipazione, attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, del progetto del nuovo Museo Fellini e ruota attorno a tre nuclei di contenuti: il primo racconta la Storia d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta per passare poi al dopoguerra, per finire agli anni Ottanta attraverso l’immaginario dei film di Fellini. Il secondo nucleo è dedicato al racconto dei compagni di viaggio del regista, reali, immaginari, collaboratori e no. Infine il terzo nucleo sarà dedicato alla presentazione del progetto permanente del Museo Internazionale Federico Fellini. La mostra è curata da Studio Azzurro di Milano con la consulenza di Marco Bertozzi e Anna Villari.

Una mostra nella mostra: nella sezione temporanea ‘Fellini open lab’, si può ammirare ‘Sulla Strada di Fellini’, un allestimento di foto inedite sul set del film ‘La strada’ dalla collezione di Mauro Penzo a cura di Claudio Ballestracci.

Dopo l’allestimento riminese, la mostra su Fellini comincerà il suo viaggio fermandosi a Roma, per poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Los Angeles, Mosca e Berlino.

Orario: da martedì a domenica 10.00 – 23.00; lunedì non festivi chiuso.

Ingresso: 10€ Info: 0541 53399 – 704494 www.mostrafellini100.it

sabato 8 febbraio 2020

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Storia di un’amicizia

stagione di prosa 2019/2020 sezione Tracce D Contemporaneo

Fanny & Alexander, compagnia di teatro di ricerca, porta sulle scene ‘Storia di un’amicizia’, tratto da L’amica geniale, celebre romanzo in più volumi di Elena Ferrante. Al centro sempre l’amicizia fra le due protagoniste Elena Greco e Lina Cerullo, il rapporto tra le biografie delle due donne che si intreccia con la Storia di un Paese travagliato dalle sue metamorfosi. In scena Fiorenza Menni e Chiara Lagani i cui corpi diventano segno, suono, parola nella partitura sonora e coreografica disegnata da Luigi De Angelis.

Ore 21.00 Ingresso: 10 € ridotto: 8 € Info: 0541 793824 – 0541 793811 www.teatrogalli.it

mercoledì 12 febbraio 2020

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Ezio Mauro: Berlino, cronache del muro

Stagione di prosa 2019/2020: spettacolo fuori abbonamento

A distanza di 30 anni dagli eventi che riguardano la costruzione e il crollo del muro di Berlino, Ezio Mauro, giornalista, ex direttore de La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore, porta sul palcoscenico, in forma di conferenza teatrale, lo storytelling di una svolta storica per il mondo, fino ad allora diviso tra Est e Ovest.

Orario: 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

venerdì 14 febbraio 2020

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, Rimini

Teatro Amintore Galli: Fedeli d’amore

Stagione di prosa 2019/2020: Turno D

Il Teatro delle Albe propone ‘Fedeli d’amore’. Polittico in sette quadri per Dante Alighieri, di Marco Martinelli, che raccoglie voci diverse ‘attorno’ alla sfida dantesca di tenere insieme “realtà” politica e metafisica, cronaca e spiritualità. Amore è evocato come stella polare dei fedeli d’Amore, forza che libera e salva l’umanità dalla violenza.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

INIZIATIVE PER IL GIORNO DEL RICORDO

In memoria delle vittime delle foibe

Il parlamento italiano riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano- dalmata e delle vicende del confine orientale. Iniziative:

sabato 8 febbraio 2020

ore 17 – Museo della Città (Sala del Giudizio)

La catastrofe dell’italianità adriatica

Incontro a cura di Raoul Pupo, Università di Trieste

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Info: 0541 24730 iststor.rn@libero.it

lunedì 10 febbraio 2020

ore 11 – Biblioteca di Pietra, Portocanale Rimini

Cerimonia Commemorativa

Deposizione di una corona di alloro presso la Biblioteca di pietra, il monumento dedicato alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazione degli esuli, combattentistiche e d’arma. Letture di riflessioni e testimonianze di alunni e alunne delle scuole di Rimini.

ore 21 – Teatro Galli, piazza Cavour, 22 – centro storico

Esodo

Stagione di prosa 2019/2020: Turno D

Racconto per voce, parole e immagini di Simone Cristicchi scritto con Jan Bernas, Corvino Produzioni. Lo spettacolo è incentrato sull’ esodo dei 350 mila italiani costretti a lasciare la propria casa e la propria terra, realizzato con diversi generi teatrali.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

FIERE

15 – 18 febbraio 2020

Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia, 155 – Rimini

Beer&Food Attraction e BBTech Expo

Al via Beer&Food Attraction, la 6° edizione della manifestazione dedicata a tutta la filiera dell´Eating Out. La fiera è divenuta riferimento nel settore, accreditandosi come il luogo nel quale il mondo di birre e delle bevande dialoga con quello food per proporre a tutti gli operatori del settore un´esperienza unica. In contemporanea si svolgono BBTegh Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande e l’International Ho.Re.Ca Meeting di Italgrob.

Orario: sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 febbraio: 10.00 – 18.30

martedì 18 febbraio: 10.00 – 17.00

L’ingresso è riservato esclusivamente agli operatori di settore. Solo nella giornata di sabato 15 febbraio l’ingresso è aperto anche al pubblico dei beer lovers, foodies e consumatori gourmet.

Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 (help desk)

sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020

RDS Stadium, piazzale Pasolini, 1/C – Rimini

Fiera del Disco & del Fumetto

Novità 2020: la fiera del fumetto. La quarta edizione della Fiera del Disco propone vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ nuovi, fumetti usati e da collezione con tantissimi espositori da tutta Italia. Un’occasione per scambiare, vendere e acquistare. Ospite della manifestazione Fabrice Quagliotti, tastierista del gruppo “Rockets” che firmerà i vinili e compact disc della band.

Non mancheranno i disegnatori della casa editrice Bonelli, una scuola di fumetti e la mostra di quadri musicali di Paolo Catena.

Orario: dalle 10.00 alle 19.00 Ingresso: 3€ Info:335 8017670 www.stadiumrimini.net

GIORNO PER GIORNO

domenica 9 febbraio 2020

Cinema Fulgor, Corso Augusto 162 – Rimini

Le avventure di Peter Pan

Il Cinema Fulgor propone una Rassegna dedicata al cinema di animazione. In programma il film ‘Le avventure di Peter Pan, una favola di grande successo dedicata agli inguaribili sognatori.

Ore 14.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

domenica 9 e 16 febbraio 2020

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano

Junior Cinema: La domenica delle famiglie

La domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età.

In programma:

‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia’: Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. (9 febbraio)

‘Sulle ali dell’avventura’ di Nicolas Vanier: l’ avventura di una incredibile storia vera nei cieli d’Europa per salvare le specie migratorie.

Orario: 14.30 e 17.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio

lunedì 10 febbraio 2020

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’ Augusto 162

Cinema Fulgor: Shelter, di Enrico Masi

Proiezione del filn-documentario girato nel corso di tre anni fra Sardegna, Emilia, Liguria, le Alpi

Marittime e Parigi è una narrazione onirica come un intimo diario, nel quale il dramma personale si riflette all’interno di paesaggi naturali e suburbani.

Al termine della proiezione, conversazione con il regista Enrico Masi a cura del collettivo ‘Pride Off’ in collaborazione con l’Associazione Margaret.

Ore: 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 709545 www. cinemafulgorrimini.it

da lunedì 10 a mercoledì 12 febbraio 2020

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La grande arte al cinema: Impressionisti Segreti

La Grande Arte al Cinema Tiberio è la rassegna cinematografica dedicata all’arte, ai grandi artisti e ai loro capolavori. L’ appuntamento di febbraio è con Impressionisti Segreti, il docufilm, diretto da Daniele Pini, girato in occasione della omonima mostra realizzata nel 2019 da Arthemisia, al Palazzo Bonaparte di Roma. Le opere provengono da collezioni private esposte per la prima volta al pubblico.

Orario: lunedì e martedì ore 21.00; mercoledì: ore 17:00 e 21:00

Ingresso: 10 € ridotto 8 € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

lunedì 10 febbraio 2020

Rimini, Multiplex Le Befane, via Caduti di Nassirya, 22

Original version: Parasite

Film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Corea del sud, 2019 , film di genere drammatico, regia di Bong Joon-ho, che racconta un dramma incentrato su due nuclei familiari.

E’ consigliata la visione del film a bambini e ragazzi di età superiore ai 13 anni.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 307805 www.giomettirealestatecinema.it

mercoledì 12 febbraio 2020

Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Mercoledì… storie in biblioteca

Narrazione in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari, con ‘Storie per ridere’.

Orario: dalle 16.30 alle 17.10 storie per bambini da 3 a 5 anni; dalle 17.15 alle 18.00 storie per bambini dai 6 anni

Ingresso: libero fino ad esurimento posti Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga

mercoledì 12 febbraio 2020

Museo della Città ‘Luigi Tonini’, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Impara l’Arte 2020 – XVIII edizione

Le acque di Rimini: Spunti storici dalle opere del Museo della Città. La XVIII edizione di ‘Impara l’arte’ si concentra su un tema fondamentale dell’identità riminese, l’acqua, fattore vitale per la sopravvivenza dell’uomo e di qualsiasi comunità. Il titolo dell’incontro odierno è: Acque Monumentali. Fontane e fonti di Rimini.

Ore: 17.00 Ingresso libero Info: 0541 704421-26 www.museicomunali.it

sabato 15 febbraio 2020

Rimini, Via Del Castoro, 7 – Grotta Rossa

Mulino di Amleto Teatro: La cattiveria

Odissee VI stagione – Rassegna di teatro contemporaneo

La cattiveria è uno spettacolo teatrale inedito dal testo e regia di Filippo Marchi, messo in atto dalla Compagnia Streben, che vede all’opera quattro giovani attori professionisti di Bologna: Alessia De Pasquale, Massimo Don, Filippo Marchi, Davide Russo.

Essere cattivi è un codice comportamentale ormai adottato dai più. Una malattia, si potrebbe dire. Si è cattivi per convenienza, per affermarsi, ma soprattutto come spesso accade lo si è per coprire i propri lati oscuri e vulnerabili al fine di sentirsi invincibili. Lo spettacolo è composto da otto quadri in cui il tema si snoda lungo le più disparate sfaccettature.

Orario: ore 21.15 Ingresso: a pagamento Info: 0541.752056 www.mulinodiamletoteatro.com

domenica 16 febbraio 2020

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’ Augusto 162

Matinée Domenicali – Colazione & Film al cinema Fulgor

Nel mitico Cinema Fulgor ogni domenica colazione e proiezioni mattutine:in programma:

Lolita di Stanley Kubrick

Orario: ore 10.00 colazione, ore 10.30 proiezione. Ingresso: 7 €

I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Cinema Fulgor negli orari di apertura dalle 16.30 alle 21.00 eccetto lunedì dalle 20.30 alle 22.00. Non si accettano prenotazioni. Info: 0541 709545 www. cinemafulgorrimini.it

domenica 16 febbraio 2020

Arti In Cantiere, via Cairoli 87, Rimini centro storico

Laboratori di Graphic Novel e Cantiere Folk

Presso la spazio Arti in Cantiere, si svolgono per 4 domeniche consecutive, laboratori dedicati alla Graphic Novel, sul tema degli antieroi, condotti dalla fumettista e creatrice Mabel Morri e laboratori di ballo di coppia, di gruppo e danze popolari, condotti da Gilberta Gaviani.

Il periodo riguarda le domeniche 16, 23 febbraio e 1, 8 marzo.

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 laboratorio di grafica; dalle 18.30 alle 20.00 laboratorio di ballo;

Ingresso a pagamento info: 370 3395813

domenica 16 febbraio 2020

Parrocchia La Resurrezione, via della Gazzella 48 – Rimini Grotta Rossa

Carnevale insieme alla Grotta Rossa

Una domenica in allegria con la sfilata di maschere e carri allegorici, lancio di dolciumi e animazione per i bambini, dal piazzale della chiesa lungo un percorso nel quartiere, anche a bordo di un trenino. Accompagnano la sfilata i Matador e la Dj di Stella fino alla consegna di attestati a tutti i gruppi mascherati. Nel salone della parrocchia alle ore 17.00, lo spettacolo del Clown Bretella, con l’estrazione dei premi della lotteria, il cui ricavato in sostegno delle famiglie in difficoltà. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata a domenica 23 febbraio.

Orario: dalle 14.00 Info: 0541 752005

lunedì 17 febbraio 2020

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Cinema Fulgor: S is for Stanley

Un film documentario dedicato a Stanley Kubrick, per la regia di Alex Infascelli, vincitore del David di Donatello come miglior documentario. ‘S is For Stanley – Trent’anni dietro al volante per Stanley Kubrick’, è il racconto intimo e vibrante della vita di Emilio D’Alessandro, autista personale e non solo del grande regista, di cui Infascelli ha sentito parlare per la prima volta durante una sua intervista alla moglie di Kubrick.

Orario: dalle 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 709545 www. cinemafulgorrimini.it

VISITE GUIDATE

tutti i sabati e le domeniche fino al 13 aprile 2020

Rimini, Castel Sismondo

Visite guidate alla mostra Fellini 100 Genio immortale

L’apertura della mostra dedicata a Federico Fellini è accompagnata da visite guidate:

tutti i sabati ore 18 e tutte le domeniche ore 11.30;

Ingresso: € 5 + biglietto di ingresso ridotto €8 . Info e prenotazione: 339 7758638

Su richiesta, la visita alla mostra può comprendere un percorso nella città di Rimini a scelta tra:

La Rimini dell’immaginario felliniano

Un percorso di visita per scoprire i luoghi che più hanno influito sull’immaginario felliniano. Dalle piazze al Cinema Fulgor, al Borgo San Giuliano per poi giungere al mitico “Grand Hotel”.

La Rimini di Fellini: la città tra le due guerre

Come era la città in cui visse Fellini e quali sono i luoghi legati al suo vissuto e che lasciò in lui tracce indelebili?

Durata 2 ore Costo: € 90 per gruppo (fino a 20 partecipanti) oppure € 4,50 a persona per gruppi da 20 a 30 partecipanti. Info e prenotazioni: 0541 704426 – 793851

8,9,15,16 febbraio 2020

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

La visita guidata al Teatro Galli per scoprire la storia, l’architettura e l’estetica degli spazi del Teatro progettato dall’architetto Poletti.

8 febbraio 10.30/11.30/16.00/17.00; 9 febbraio 11.30/16.00/17.00;

15 febbraio 10.30 e 11.30 / 16.00 e 17.00; 16 febbraio 11.30 / 16.00 e 17.00.

E’ consigliata la prenotazione ma è possibile accettare prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti (max 25 a gruppo).

Gruppi e scuole possono prenotare la visita in giorni diversi dal venerdì sera contattando i Musei Comunali 0541 704426 / 28, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ingresso: 5 € a persona; bambini gratis fino a 7 anni

Info: 339 7758597 prenotazione visita da martedì a sabato dalle 10.00 alle 18.00 – 0541 704426 www.teatrogalli.it

sabato 15 febbraio 2020

Fontana dei Quattro Cavalli, Parco Fellini Rimini marina centro

San Valentino con Discover Rimini

Una passeggiata culturale dalla Rimini balneare al centro storico, toccando alcuni luoghi romantici della città, come il giardino del Grand Hotel. La visita prevede l’ angolo neomedioevale della Cappella Petrangolini nel cuore della città.

La visita guidata è condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro venerdì 14 febbraio al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

Orario: dalle 16.00 nel punto di ritrovo Fontana dei Quattro Cavalli www.discoverrimini.com/

ogni mercoledì

Ritrovo presso edicola parcheggio del Ponte di Tiberio – Borgo San Giuliano, Rimini

“Gianni !! Rimini è magica !”

Visita guidata a Rimini per bambini e famiglie per scoprire una città colorata e animata da strani personaggi grazie alle storie di Gianni Rodari e non solo ..

Un modo diverso per avvicinarsi alla storia della città. Le piazze, i monumenti romani, la Rocca Malatestiana. La visita è su prenotazione. Orario: 9.30/15.00/20.45 Costo: 10 €, ridotto 5 € dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni giovedì

Ritrovo presso edicola parcheggio del Ponte di Tiberio– Borgo San Giuliano, Rimini

Dov’è finita la mia Rimini? Tragedia e rinascita di una città.

Luoghi, storie, personaggi ed avvenimenti della città felliniana per eccellenza che hanno segnato il periodo dalla partenza di Federico Fellini nel 1938-39 al 1946, anno del suo primo ritorno a casa.

Le piazze, le chiese, persone comuni e fuori dal comune sacrifici…un mondo che non c’è più.

La visita è su prenotazione. Ore 9.30/15.00/20.45 ritrovo presso Ponte di Tiberio.

A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni venerdì e sabato 2020

Ritrovo presso edicola parcheggio Ponte di Tiberio– Borgo San Giuliano, Rimini

Borgo San Giuliano

Passeggiata al Borgo San Giuliano, il borgo più amato dai riminesi e non solo. Stradine con un’atmosfera fuori dal tempo, murales a tema felliniano, le case dei pescatori e dei carrettieri, le storie marinare. Senza dimenticare il medioevo che ha lasciato nel borgo tante tracce.

Orari: venerdì alle 9.30 – 15.00 e sabato alle 20.45; Ingresso: 10 € a persona dal 14 anni. Dai 6 ai 14 anni 5 €. Info e prenotazioni: 333-4844496 cristiansavioli@protonmail.com

ogni venerdì sera

Ritrovo presso edicola parcheggio Ponte di Tiberio– Borgo San Giuliano, Rimini

Rimini inquieta

Una passeggiata serale alla scoperta degli aspetti più oscuri, misteriosi, curiosi di Rimini.

Eventi tragici, esecuzioni capitali, strani avvistamenti e leggende

Orario: dalle 20.45; Ingresso: 10 € a persona dal 14 anni. Dai 6 ai 14 anni 5 €.

Info e prenotazioni: 333-4844496 cristiansavioli@protonmail.com

tutti i venerdì

Appuntamento Piazza Tre Martiri (sotto l’orologio)

Arte Divina, tour delle chiese di Rimini

Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini

Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chiesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla chiesa di Sant’Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva chiesa di San Giuliano nell’omonimo borgo, scrigno di alcune opere come la grande pala di Paolo Veronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.

Orario: dalle 15.30 Costo: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni

Info: 328-9439658 www.guidopolis.com

tutti i sabati

punto di incontro Tempio Malatestiano

Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese

Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Dal Tempio Malatestiano al museo della città fino a Castel Sismondo.

Orario: dalle 15:30 Ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni Info: 328-9439658 www.guidopolis.com

tutti i sabati

Appuntamento Arco d’Augusto

Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese: Arte seicentesca di Rimini

Visita alla scoperta dei capolavori dell’arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista con capolavori del Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento come il Guercino e Guido Reni.

Orario: dalle 9:30 Costo: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni

Info: 328-9439658 www.guidopolis.com





tutte le domeniche

Appuntamento Arco d’Augusto

Tour Rimini romana: Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana

In questo percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell’antica Ariminum partendo con l’Arco di Augusto, all’antico Foro romano fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continua alla Domus del Chirurgo, con il suo magnifico corredo di ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo della città.

Orario: dalle 15.30 Costo: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni

Info: 328-9439658 www.guidopolis.com

ALTRE MOSTRE

da sabato 8 febbraio al 1° marzo 2020

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini Centro Storico

Storie di valigie di Agim Sulaj

Inaugurazione sabato 8 febbraio alla Galleria dell’Immagine di Rimini della mostra di pittura di Agim Sulaj. L’artista espone le opere in cui sceglie la valigia come simbolo di una vita che cambia quando il viaggio diventa di sola andata e in quella valigia è riposta la speranza di un approdo migliore e di una rinascita.

Orario: dal martedì al sabato ore 10-13; 16-18,30 chiuso lunedì e festivi

Inaugurazione della mostra sabato 8 febbraio dalle 18.00

Ingresso: libero Info: 0541 704416 www.museicomunali.it

fino al 22 febbraio 2020

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 (Palazzo Spina) – Rimini centro storico

‘Prospettive’- Mostra di Massimo Volontè

Alla galleria Augeo Art Space si colloca ‘Prospettive’, il viaggio di Massimo Volonté nella metafisica felliniana. Le opere introducono alcuni temi di ricerca dell’artista: paesaggi urbani, concetti spaziali e ritratti in una prospettiva metafisica che riguarda i sogni, immagini veloci per Fellini e immagini statiche per Volontè.

Orario: dal martedì al sabato dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 16 alle 19;

Info: 0541 53720 www.augeo.it/

fino al 15 marzo 2020

Museo della Città ‘Luigi Tonini, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Punto, linea, superficie. Libri d’artista

Al Museo della Città è aperta la mostra ‘Punto, linea, superficie. Libri d’Artista’, in cui sono esposte le opere di artisti dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, ad affermare l’incisione come un’ importante forma d’ arte. A cura di Maria Pina Bentivenga dell’Associazione Incisori Contemporanei.

Orario: da martedì a sabato 9:30 – 13 / 16 – 19; domenica 10 – 19.

Ingresso: libero Info: 0541 704422 www.museicomunali.it

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399